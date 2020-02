Kylian Mbappé i møte med Tuchel og sportsdirektør etter konfrontasjon

Fransk avis mener forholdet mellom spiller og trener kan ha nådd et bristepunkt.

På lørdag var sensasjonen Kylian Mbappé igjen på scoringslisten for PSG, da hovedstadslaget feide Montpellier av banen med hele 5-0.

Det var dog ikke målene som sto i fokus etter kampslutt.

Hissig på sidelinjen

Like etter at Mbappé banket inn PSGs fjerde mål for kvelden, valgte manager Thomas Tuchel å bytte ut lynvingen til fordel for Mauro Icardi.

Det falt i svært dårlig smak hos Mbappé, som gjorde det klinkende klar for Tuchel hva han mente om byttet:

Seansen ble selvfølgelig plukket opp av TV-kameraene, og man ser tydelig at Tuchel etter beste evne forsøker å forklare Mbappé sin begrunnelse for byttet.

Le Parisien skriver at Tuchel ikke ville risikere skade på juvelen sin, all den tid oppgjøret mot Montpellier var avgjort. Det venter tøffe oppgjør i både serie og europasammenheng, og derfor ville tyskeren fordele belastningen over den forholdsvis store troppen han besitter.

- Jeg er treneren. Noen må bestemme hvem som skal av banen- og hvem som skal på. Det er min jobb. Mbappé er veldig intelligent, han vet hva han gjør. Han liker ikke å bli byttet ut, men ingen liker å bli tatt av, forklarte Tuchel etter kampen.

Og la til:

- Dette er ikke fine bilder, men vi er ikke den eneste klubben som opplever slikt. Det er ikke bra, for det går mot klubbens prinsipper. Veldig synd. Jeg er ikke sint, men jeg er lei meg fordi dette er unødvendig. Jeg forklarte han hvorfor det skjedde, og sånn forblir det. Jeg vil alltid bestemme de taktiske aspektene.

KONFRONTASJON: Thomas Tuchels forsøk på å roe ned Kylian Mbappé bar ikke frukter. Foto: Franck Fife (AFP)

Tuchel kunne heller ikke utelukke at hendelsen ville få ytterligere konsekvenser for Mbappé i ettertid.

Mye tyder på at Mbappé ikke kjøper denne forklaringen, og Le Parisien skriver at grunnen er at det er nettopp han som blir byttet ut mest - sammen med Mauro Icardi. De to har blitt byttet ut fem ganger så langt i Ligue 1, mer enn Neymar og Angel Di Maria.

- Møtevirksomhet i etterkant

Videre skriver den franske avisen at spiller og manager hadde en åpen samtale om hendelsen foran resten av laget i garderoben. Sportsdirektør Leonardo skal også ha vært tilstede.

Det skal også ha vært et møte på søndag kveld, med kun Mbappé, Tuchel og Leonardo. Stemningen skal ha vært god på det møtet, men avisen hevder at forholdet mellom spiller og manager kan ha nådd et bristepunkt.

Det vil i så fall være svært dårlig nytt for PSG, som stadig forsøker å overbevise Mbappé til å undertegne en ny kontrakt i Paris. Den nåværende kontrakten utløper i 2022.

SUPERDUO: Neymar og Mbappé gjør livet surt for forsvarsspillere i Ligue 1. Foto: Martin Bureau (AFP)

I kulissene lurer Real Madrid, som skal ha hatt en langvarig interesse i Mbappé. Le Parisien skriver også at spilleren nå vurderer et klubbskifte i sommer.

Liverpool skal også være svært interessert i Mbappé, men spørsmålet er om Premier League-klubben har råd til å hente angrepsspilleren, som stadig er verdsatt til svimlende 200 millioner euro.

21-åringen står bokført med 22 nettkjenninger på 25 kamper denne sesongen, og har blant annet rukket å bli verdensmester med Frankrike i løpet av sin relativt korte fotballkarriere.