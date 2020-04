Kypros-hverdag for Berg: En luftetur, roser raske koronatiltak og tror på kamper i juni

Henning Berg (50) sitter i koronakarantene på Kypros etter å ha hatt storsuksess i sin nye jobb. Fotballtreneren tror verden har forandret seg for godt.

Han fikk skikkelig fart på sin nye klubb Omonia før viruspandemien stoppet det meste av idretten.

Tabelltopp og semifinaleplass i cupen er det Berg kan glede seg over i den ufrivillige pausen.

– Hverdagen her er vel omtrent som i resten av Europa. Det er vanskelige tider for folk. Det er en alvorlig situasjon med mange på sykehus, men færre dødsfall her enn mange andre steder. Det er lettere å ha kontroll på en øy som dette enn i store land, sier Berg til NTB på telefonen fra Nikosia.

Ifølge worldometers.info er det registrert 12 dødsfall som kan relateres til koronaviruset på Kypros. Øylandet har snaut 1,2 millioner innbyggere og ligger bare rundt 20 mil unna Syria og Libanon.

Seriøst

– Kypros har vært flink og tatt dette veldig seriøst. Allerede en uke etter det først virustilfellet, stengte de ned alt sammen, blant annet flyginger inn- og ut av landet. Barer, restauranter og de aller fleste butikker er stengt. Det er bare matbutikker og apotek som er åpne nå.

– Alle må være inne i leiligheter og hus, og man kan kun gå ut en gang per dag.

Berg har deler av sin familie i Manchester. Der oppholder kona og to av barna til fotballtreneren seg.

Han følger opp spillerne via digitale løsninger.

– Vi får ikke gjort jobben vår nå i en periode. Det får så være. Det er mennesker som er syke og dør. Så vi skal ikke klage, sier Berg.

Effekt

Vinneren av den kypriotiske serien kommer inn i Champions League-kvalifisering.

– Vi er i en veldig, veldig bra posisjon. Jeg er fornøyd med laget. Vi slipper inn få mål og spiller fin angrepsfotball, sier Berg.

Han ble trener på Kypros i juni i fjor og har en toårskontrakt. Omonia vant ligaen hittil siste gang i 2010.

Berg tror ikke verden vil komme tilbake til det den var før virusutbruddet.

– Vi får bare håpe at de tiltakene man gjør, har den effekten at vi kan nærme oss litt mer normale tilstander etter hvert, men helt normalt blir det vel ikke igjen, sier Berg til NTB.

(©NTB)