Kyvåg om Norway Cup-voldtekten: - At man klarer å bringe frem ett enkelt tilfelle når det har vært en million barn hos oss, da blir det nesten dumt å prate om temaet

En lagleder er tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig spiller under Norway Cup. Tidligere turneringsleder Frode Kyvåg mener den populære fotballcupen aldri har hatt et problem med overgrepssaker.

- Jeg tenker at vi da snakker om noe man kan telle på én hånd.

Det sier Frode Kyvåg, den mangeårige turneringslederen for Norway Cup, når han får høre at en mann er tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig jente – et overgrep som angivelig skal ha skjedd under Norway Cup i 2005.

I tiltalen står det at den nå 50 år gamle mannen var lagleder for jenta og at han skal ha gjennomført voldtekten på et rom på skolen der fotballaget bodde under turneringen i Oslo.

- Latterlig å påstå

Kyvåg, som ledet Norway Cup fra 70-tallet og frem til 2015, er tydelig på at det er lagt ned et enormt arbeid for barnas sikkerhet under turneringen i alle år.

- Så jeg kan med stor ro si at dette har ikke skjedd i Norway Cup. At man klarer å bringe frem ett enkelt tilfelle når det har vært over en million barn hos oss, da blir det nesten dumt å prate om temaet, sier Kyvåg.

- Men er ikke ett tilfelle ett for mye?

- Du kan ikke si det når vi snakker om over én million barn. Det vil være sinnssykt latterlig å påstå. Det er det samme som å si at det aldri vil bli en påkjørsel langs Ekebergveien under Norway Cup. Ett trafikkuhell er ett for mye, sier du. Jeg sier at det er fysisk umulig å unngå. Samfunnet vårt er bygd opp sånn, mener Kyvåg.

- Man har nå fått vite om ett tilfelle fordi det har kommet inn i rettsapparatet mange år etterpå. Det sier litt om hva som ikke har skjedd. Tenk deg hvor mange muligheter det er for at ting skal skje, legger han til.

Her kan du lese alle sakene våre i artikkelserien om overgrep i idretten. Vil du tipse Nettavisens journalister om noe? Ta kontakt på e-post her.

Han viser blant annet til at det i løpet av en turnering blir spilt mange tusen fotballkamper, at cirka 20.000 barn overnatter på skoler i flere dager og at det er mange andre besøkende som tar turen til Ekebergsletta.

- Det er så sinnssyke tall at det nesten er ufattelig at det ikke skjer, at ingen blir kidnappet, voldtatt eller bortført. Jeg må gjenta at vi har vært vanvittig ansvarsbevisste og flinke. Og vi har hele tiden vært prisgitt utrolig mange flinke fotballedere, sier Kyvåg.

Den tidligere Norway Cup-generalen forteller at han ikke har et forhold til denne spesifikke saken, men er kjent med at det har dukket opp noen få tilfeller «der ting har skjedd som ikke burde ha skjedd» i løpet av mange år.

- Det ene tilfellet husker jeg godt fordi det var med en utenlandsk spiller i dusjen på Rustad skole. De to andre tilfellene jeg har hørt om, inklusiv dette, vet jeg ikke noe om, sier Kyvåg.

- Det jeg vet er at vi hadde, og har så vidt meg bekjent, et jækla restriktivt forhold til nettopp dette. Med forebygging, drilling av lagledere, vaktmannskap på skolene og så videre. Jeg tør vel hevde at det er én av flere årsaker til at vi, bank i bordet, aldri har opplevd noe alvorlig, forteller Kyvåg.

Les mer På kort tid ble det lille idrettsmiljøet rystet av to enorme skandaler: - Komplett umulig å forstå at noe slikt kunne skje

Han forklarer at hendelsen på Rustad Skole som de ble varslet om på 90-tallet, fikk arrangøren til å skjerpe arbeidet med sikkerhetsrutinene og beredskapsplanene ytterligere.

Kyvåg er stolt av jobben som er gjort.

- Vi har gjennom disse 48 årene hatt cirka 1,5 millioner unger på besøk. Da er man ikke på en tusendels promille engang av tilfeller. Du klarer ikke, holdt jeg på å si, lage nok desimaler. Det betyr i realiteten at det har ikke skjedd i Norway Cup. Det skjer ikke i Norway Cup, mener han.

Les også: Trond reiser Norge rundt og lærer idrettslag om overgrep: - Det er ofte voldsomme reaksjoner. Folk begynner å grine

- Idretten utsatt

Samtidig som Kyvåg mener Norway Cup har klart å forhindre uønskede hendelser med deres mange tiltak og ved hjelp av dyktige fotballedere, er han heller ikke i tvil om at idretten er en utsatt arena for blant annet overgrepssaker.

- Det vi snakker om nå er i realiteten frivilligheten. Det er klart at når man skal engasjere trenere, ledere, aktivitetsansvarlig eller hva det måtte være så er man prisgitt den enkeltes ambisjoner, oppførsel og følelser. Det er ikke bare idretten dette gjelder. Det kan være speiderbevegelsen, musikkorps og en rekke organisasjoner innenfor frivilligheten som kan være utsatt i så måte. Det er ikke noen tvil om det.

- At det skjer? Selvfølgelig gjør det det. Når man ser hva som er avdekket gjennom de siste 15-20 årene gjennom det sosiale medier, internett og alt dette. Hvor mange svin som er ute i systemet vårt med hundrevis av nedlastinger, bilder som deles av barn. Det er helt forferdelig, sier Kyvåg.

Norway Cup er han derimot sikker på har blitt skånet for noe større problem.

At det har dukket opp enkelttilfeller mener han er uunngåelig når man tar i betraktning antall deltakere Norway Cup har hatt i løpet av snart 50 år.

- Jeg er stolt og glad over å kunne si at det er ingen jeg vet om som kunne gjort det her mer omstendelig enn det vi har gjort for å forebygge og unngå dette, sier han.

Rettssak i Bergen tingrett i januar

Kyvåg er også tydelig på at det var iverksatt en rekke tiltak med blant annet strengt vakthold på skolene der deltakere overnattet også i 2005 – da den grove voldtekten av den mindreårige jenta angivelig skal ha skjedd.

Hovedforhandlingen i rettssaken mot laglederen er berammet til å gå i Bergen tingrett fra 18.-25. januar.

P.S. Laglederen sitter allerede fengslet for en annen sak. I februar 2020 i Gulating lagmannsrett ble han dømt til 19 års forvaring etter den såkalte Dark Room-saken. Han ble da dømt for nettovergrep mot en rekke barn på Filippinene, og har sittet i varetekt siden arrestasjonen i 2016. Han nekter straffeskyld og har anket dommen på 19 års forvaring til Høyesterett, og den er foreløpig ikke rettskraftig. I Bergen tingrett ble han dømt til 16 års fengsel før han anket den videre til lagmannsretten.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.

Podkast: Overgrep i idretten

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden