L'Equipe kårer Marte Olsbu Røiseland til verdens beste kvinnelige sportsutøver

Skiskytter Marte Olsbu Røiseland kåres til verdens beste kvinnelige sportsutøver i 2020 av den franske storavisa.

- Det føles veldig stort, og jeg er utrolig glad! Dette er en vanvittig pris å motta, sier Marte Olsbu Røiseland til Nettavisen like etter at den vanvittige kåringen ble klar.

Røiseland er første nordmann og første skiskytter som troner øverst på L'Equipes kåring av verdens beste idrettsutøvere.

Formel 1-verdensstjernen Lewis Hamilton kåres til beste mannlige utøver.

- Dette er helt enormt

L'Equipe påpeker at Røiseland har tatt steg for steg på sin vei til verdenstoppen, uten å lage for mye støy. Røiseland vant alt som var å vinne i VM i vinter.

- Forventet du dette på noen måte?

- Neinei, er du gal! Man forventer aldri noe sånt. Da er man jo helt tullerusk!

- Det er bare stort å være i dette selskapet. Jeg ble faktisk overrasket da jeg så på tidligere vinnere, og kanskje spesielt de som ikke hadde nådd opp tidligere. Jeg er den første nordmannen og skiskyteren, og bare den andre vintersportsutøveren noensinne. Det er jo helt enormt, fortsetter skiskyter-stjernen.

Skiskyting er blitt en stor idrett i Frankrike etter at Martin Fourcade i en årrekke har vært verdens beste skiskytter.

- Jeg synes det er veldig kult for skiskytingen, først og fremst. Det viser hvor stort det er i Europa, og hvilken status det har. Det er kjempekult at dette blir satt pris på i land som Frankrike.

Håper å inspirere en ny generasjon

Til tross for mange imponerende idrettsprestasjoner dette året, fant den franske storavisen Røiselands prestasjoner under VM tidligere i år som det absolutt største av dem alle.

Der tok Røiseland til sammen syv medaljer. Nå mener hun at dette kan ha en god påvirkning for idretten videre.

- Dette er bare positivt for idretten. Vi som driver med dette vet hvor stort det er i Europa, det er jo der vi har våre største tilhengere. Det pleier å være kjempeliv på tribunene, og det tror jeg kanskje er litt overraskende for nordmenn. Jeg tror mange ser på dette som en nordisk idrett, så jeg føler denne prisen viser at det er mange som driver med dette - og at det er stort i Europa.

- Jeg håper dette er til inspirasjon for en ny generasjon. Jeg er veldig ydmyk og stolt over at noen setter pris på de prestasjonene jeg har gjort. Dette er rett og slett veldig stort. Man lever jo litt i sin egen boble, så dette er bare superstas, avslutter Røiseland.

