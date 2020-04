La Liga anbefaler klubbene å permittere spillerne

Den spanske ligaen oppfordrer sine klubber til å permittere spillerne og andre ansatte for å motvirke de økonomiske skadevirkningene av viruskrisen.

Det gjør La Liga i en uttalelse på sitt nettsted etter at forhandlinger med spillerforeningen om lønnskutt ikke førte fram. Spillernes representanter klager over at klubbene forventer at de skal bære nesten halvparten av det økonomiske tapet knyttet til krisen.

Spillerne har gjort det klart at de er rede til å godta lønnsreduksjon, men ikke så mye som La Liga og klubbene ønsker.

– Etter å ha analysert situasjonen i fotballindustrien, og i lys av avstanden mellom partene i forhandlingene med spillerforeningen, er det nødvendig å treffe tiltak mot den alvorlige økonomiske krisen covid-19-pandemien påfører den spanske fotballindustrien, skriver La Liga.

– Permitteringsordningen er en eksepsjonell mekanisme for å unngå eller dempe den negative effekten sykdommen har på vår sektor, og dermed garantere at den kan hente seg inn igjen.

(©NTB)