La Liga-eksperter fnyser av Zidanes Ødegaard-uttalelser: - Alarmklokkene bør ringe

Martin Ødegaard droppet før cup-camp: Det kan det gi oss en klar indikasjon, mener eksperter.

Martin Ødegaards situasjon i Real Madrid er stadig uavklart.

For en liten uke siden slo storavisen Marca opp at 22-åringens situasjon under Zinedine Zidane er svært problematisk, og pekte på det faktum at det bare har blitt ni kamper for Los Blancos denne sesongen - fem av de som innbytter.

- Forstår at ryktene kommer

Siden da har Real Sociedad-supporterne startet en kampanje på sosiale medier, hvor de «krever» midtbaneeleganten sin tilbake.

Ødegaard tilbragte som kjent et år på lån i klubben, og leverte der varene til de grader.

Les også: Zidane måtte svare på spørsmål om Ødegaards situasjon i Real Madrid

Men er det bare en ønsketenking fra supporterne, eller er det en reell mulighet for at Ødegaard returnerer til klubben han herjet for?

- Det virker ikke sånn - og det har til og med Real Sociedad-presidenten sagt. Det har ikke vært noen samtaler mellom klubbene. Dette var nok i langt større grad et emosjonelt håp blant supporterne. Det kan man jo også forstå. Det Real Sociedad-kapittelet ble ganske lukket da Real Madrid og Ødegaard valgte å ikke gå videre med den andre sesongen, forklarer ekspert på spansk fotball, Petter Veland, til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Hadde han dratt tilbake nå, så hadde det jo vært noen plusser der. Han hadde fått spille mer, men han hadde også vært i en annen situasjon nå - enn det han var forrige sesong. Da fikk han tillit fordi man visste at han ville være der minst en, kanskje to sesonger. Nå ville det i beste fall vært fire måneder, og det ville påvirket ting. Man ser ofte at mot slutten av låneopphold, og kampene kanskje ikke betyr så mye, så gir treneren gjerne tillit til de som skal være med videre. Da måtte det i så fall vært med opsjon på kjøp, men markedsverdien til Ødegaard ligger nok noen knapp over det Real Sociedad er villige til å betale, mener Veland.

- Jeg forstår at ryktene kommer, men jeg kan ikke helt se at det skjer.

Martin Ødegard skulle i utgangspunktet tilbringe to sesonger i Real Sociedad, men Zinedine Zidane og Real Madrid valgte som kjent å hente tilbake formspilleren halvveis i det oppholdet.

På det tidspunktet ble det lagt til grunn at nordmannen kunne spille en sentral rolle på midtbanen til gigantklubben denne sesongen, men slik har det altså ikke blitt - etter flere småskader og koronasmitte.

Les også: Arsenal-profilens Özil-avskjed vekker oppsikt

Veland peker også på at alt ikke var rosenrødt i Ødegaards siste tid i Real Sociedad.

- Med fasit i hånd nå, så har ikke dette vært den lureste avgjørelsen. Det kunne man dog ikke vite da, og man kan ikke automatisk slå fast at alt hadde vært bedre denne sesongen om han ble i Real Sociedad. Det var en nedadgående kurve også der, høstsesongen var langt bedre enn vårsesongen. Men når man sitter nå med ti dager igjen av overgangvinduet, så vil jeg si at Ødegaard og de rundt han er mye kaldere i hodene om ikke de har tenkt på tanken om å finne en ny klubb fra februar.

- Tror du Ødegaard og hans nærmeste har vurdert en overgang bort fra klubben?

- Hvis ikke tankene har streifet dem engang, da har de mye bedre kontroll på situasjonen enn det virker utad. Hvis det har vært èn ting Ødegaard-campen har vært fokuserte på, så er det utvikling. Utvikling får man med spilletid, og han har aldri spilt så lite fotball som han har gjort nå de siste åtte månedene.

- Ingenting som tyder på overgang nå

Zinedine Zidane avdramatiserte nylig situasjonen rundt Ødegaard på spørsmål om 22-åringens fremtid i klubben.

Franskmannen gjentok da at nordmannen bare måtte fortsette å jobbe hardt, og at sjansene ville komme. Akkurat det mener Veland man ikke nødvendigvis skal ta for god fisk.

- Jeg vektlegger ikke det i det hele tatt. Ingenting. Det er fine ord, og det hadde vært verre om han sa det motsatte. Men samtidig så tenker jeg litt hva annet skal han si? På spørsmål fra en norsk TV-kanal i tillegg. Akkurat det han sa om Ødegaard, har han sagt om Gareth Bale, Marcelo og han sier det om Isco. Det er en standardfrase som han kommer med hver gang han blir stilt spørsmål om en spiller som ikke får så mye tillit som man skulle ønske.

Les også: - Riise kan bli vikartrener for England

Veland understreker at det er mye som kan endre seg på kort tid i fotballen. Han peker på at det kan komme inn en ny trener, eller at laget ser behov for Ødegaards kvaliteter fremover. Han mener også at det er liten - til ingen - mulighet for at Ødegaard forsvinner allerede i januar.

Til tross for det, mener La Liga-eksperten at bekymringen burde melde seg nå som Ødegaard ikke får tillit i onsdagens cup-oppgjør.

- Er han vraket, så må vi begynne å telle dager til overgangsvinduet stenger. Da er han så langt bak i køen at det blir vanskelig. Så kan han også ha blitt skadet etter tirsdagens trening, eller at han føler på en liten greie. Begge deler er kjipe, men jeg håper for Ødegaards del er en liten skade.

Slik forklarer han formduppen

Det gjør også La Liga-kommentator, Magnar Kvalvik, som mener vrakingen til onsdagens oppgjør mot Alcoyano i Copa del Rey gir en god pekepinn på hvor i Zidanes tanker vi finner Ødegaard.

- Jeg vil tro at han får spilletid i cupen. Det er ikke den store prioriteringen til Real Madrid de første rundene. Nå har Zidane tatt en ganske stor sjanse med Modric og de andre midtbanespillerne som er oppi årene og har en del belastning denne sesongen. De må jo hvile på et tidspunkt, og da blir det spennende med norske øyne å se hvor i køen han står. At spillere som Isco, Rodrigo og Federico Valverde kommer foran der igjen, så kan det gi en pekepinn på hvor han står, forklarer Kvalvik til Nettavisen.

Overgangsrykter live: Her får du siste nytt fra «silly season»

- At Ødegaard da ikke starter, eller er i kamptroppen, hva nøyaktig kan vi tolke ut fra det?

- Det trenger ikke fortelle oss mer enn at Zidane synes det er tidlig, og at han kanskje i så fall starter den neste cup-kampen. Jeg innrømmer at jeg er litt spent på hva den kampen forteller oss om hvor han er i køen. La oss også huske at det var nettopp Zidane som ville ha han tilbake, så det er ikke nødvendigvis sånn at han har mistet helt tålmodigheten med han – til tross for at han ikke har mye tillit til spilleren akkurat nå.

Videre forsøker Kvalvik å forklare hvorfor Ødegaards situasjon har blitt som den har blitt, etter en fin start i den spanske hovedstadsklubben.

- Vi har gått fra å bli vant til tanken på at han er viktig i Real Madrid, til å bli vant med tanken på at han er fjernt unna en startoppstilling. Nå er vi plutselig takknemlige for at han får noen innhopp de siste minuttene her og der.

La Liga-kommentatoren lister opp de tre hovedårsakene til hvorfor det har blitt nettopp sånn:

- Klubben kom skjevt ut i starten av sesongen og måtte hente seg inn igjen. Da måtte Zidane ty til sin gamle vante, sin gamle oppskrift. Dermed ble det midtbanespillere som har gitt han suksess tidligere. Det andre er at Ødegaard har slitt med skader i høst, det er et faktum vi ikke kommer unna. Det hindret rytmen. Det tredje er at han rett og slett ikke har levert når han har fått sjansene. Det han har prestert – det ligger ene og alene på han.

Les også: Så mange kamper mister Messi etter utvisningen

Avslutningsvis mener Kvalvik det er litt vel tidlig å dra noen helt klare konklusjoner om fremtiden til den norske landslagsspilleren.

- Jeg tenker jo at Real Madrid er den langsiktige planen, og jeg har i mente at spillere som etablerer seg i klubben gjerne er 24-25 år gamle, og at det gjerne har vært flere utlån på den veien. Et nytt låneopphold burde da være fra starten av en sesong, med oppkjøring, slik at han får «satt seg» i den klubben.

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg