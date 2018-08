La Liga-kamp skal spilles i USA

La Liga har bestemt seg for at én seriekamp skal spilles i USA. Ifølge spanske medier kan det skje allerede denne sesongen.

Det er La Liga selv som informerer om avgjørelsen torsdag.

At en av seriekampene flyttes over Atlanteren er et ledd i det 15 år lange samarbeidet mellom La Liga og det amerikanske medieselskapet Relevent Sports.

– Som en del av avtalen planlegger La Liga at en seriekamp skal spilles i USA. Det vil være første gang en spansk ligakamp spilles utenfor Europa, heter det i uttalelsen fra La Liga.

Ifølge avisen El Pais kan det skje allerede denne sesongen.

Både Barcelona og Real Madrid har nylig vært på turne i USA som ett ledd i oppkjøringen til sesongen. La Liga starter opp til helgen.

Senest søndag ble den spanske supercupen spilt utenfor Spania. I Marokko vant Barcelona 2–1 over Sevilla.

(©NTB)

Mest sett siste uken