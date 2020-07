La Liga-sjef fyrer løs: - City har ikke skaffet seg sine egne ressurser slik som Manchester United

Den milde straffen mot Manchester City fortsetter å få flere fotballtopper til å reagere.

La Liga-president Javier Tebas holdt ikke noen verdens ting tilbake da han stilte til intervju med ESPN nylig.

Lederen for den spanske ligaen sa klart og tydelig at han mener at Manchester City brøt UEFAs økonomisk fair play (FFP)-regler og erklærte i samme åndedrag CAS for «dødt», etter at Citys anke ble tatt til følge og den toårige utestengelsen fra europeisk fotball ble opphevet.

Han reagerte knallsterkt på dommen som falt mandag.

- Vi må revurdere om CAS er det riktige organet å anke ting til i fotballen. Sveits er et land med stor historie i rettsfaget, og CAS lever ikke opp til standarden, er Tebas sitert på av BBC.

- Alle vet det

Tebas ble tidligere denne uken beskyldt for å være misunnelig på Premier League av City-manager Pep Guardiola, men via ESPN slår 57-åringen virkelig tilbake.

- Alle vet hva City gjør. Da de ble straffet av UEFA var det ingen overraskelse blant majoriteten av de som er involvert i europeisk fotball, sier Tebas.

Lionel Messi og Javier Tebas sammen på en prisutdelign i 2018. Foto: Lluis Gene (AFP)

Tebas er forsiktig med å slå fast at andre klubber og ledere ble glade etter Citys opprinnelige utestengelse, men han mener det var en følelse av rettferdighet mot «statlig-eide» klubber slik som City og PSG.

- City vil delta i Champions League neste sesong fordi CAS gjorde ting galt, ikke fordi City har gjort ting riktig, uttaler han videre.

- City har ikke skaffet seg sine egne ressurser slik som Manchester United gjør. De skaffer penger gjennom TV-rettigheter og sponsorer. City signerer spillere med oljepenger, penger som er skaffet gjennom olje av eierne i De forente arabiske emirater. De statlig eide klubbene i Europa gjør hva de vil. Gjennom fiktive sponsorer ,og navnerettigheter for stadion i City sitt tilfelle.

- Etihad Stadium er ikke verdt den summen de betaler for den. Det skaper en veldig farlig økonomisk situasjon for oss, sier Tebas.

Fikk mildere straff

Premier League-klubben ble opprinnelig utestengt fra europeisk fotball i to år. Årsaken var at Manchester City skal ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere. Manchester-klubben anket avgjørelsen inn til Idrettens voldgiftsrett, som behandlet saken over tre dager i juni.

Klubben ble da også ilagt en bot på cirka 320 millioner kroner. Den er nå redusert til ti millioner euro, eller ca 100 millioner kroner etter at klubbens anke vant frem.

Pep Guardiola er misfornøyd med uttalelsene fra fotballkollegaer rundt i Europa. Foto: Dave Thompson (AFP)

Flere andre klubber og managere har reagert kraftig på City-dommen.

- Det er en skammelig avgjørelse fordi dersom City ikke er skyldige i saken, ville de ikke ha blitt straffet med ti millioner euro. Hvis du ikke er skyldig ville du ikke hatt en bot. Hvis de er skyldige er det også en grusom avgjørelse, da burde du bli utestengt fra turneringen, sa blant andre Jose Mourinho tidligere denne uken på sin pressekonferanse.

- Jeg vet ikke om Manchester City er skyldige eller ikke, men det er uansett en skammelig avgjørelse, sier han videre om den nye straffen på ti millioner euro.

Guardiola på sin side mener de lyseblå fra Manchester fortjener en unnskyldning.

- Om vi ikke hadde gjort ting riktig de siste ti årene så hadde vi vært utestengt. Vi har ikke blitt straffet fordi vi har fulgt reglene til Financial Fair Play, reglene til UEFA og FIFA. Folk må forstå at vi er her nå. Jeg er utrolig glad for avgjørelsen som viser at alt folk sa om klubben var feil. Vi burde få en beklagelse, uttalte Guardiola.