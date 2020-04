La Liga-sjefen: – Uaktuelt å ikke fullføre sesongen

Seriespillet i spansk fotball kan være i gang igjen allerede i slutten av mai, håper La Liga-president Javier Tebas. Han sier at sesongen skal fullføres.

– Vi planlegger i samråd med Uefa, og de tre alternativene som er mest sannsynlige er at vi enten starter siste helg i mai, første helg i juni eller siste helg i juni, sier han.

– Det handler ikke bare om oss i Spania. Vi må få alle terminlistene til å stemme slik at alle turneringene blir avsluttet, enten det blir seriene først og så europacupene eller om de spilles ferdig i samme periode.

Tebas sier at de spanske klubbene ikke kan trene ordentlig før unntakstilstanden i landet oppheves. Til nå gjelder den til 26. april. Om den forlenges, er sjansen for spill i mai trolig borte.

– Det er ikke et alternativ å avlyse resten av sesongen. Det blir ikke vurdert. Jeg kan ikke si om det blir kamper med publikum eller for tomme tribuner, men vi skal spille ferdig, sier han.

Han sier at de økonomiske tapene vil bli ødeleggende om man ikke fullfører.

Store tap

– Vi snakker om en milliard euro (11,1 milliarder kroner) om vi ikke spiller ferdig, 300 millioner euro (3,3 milliarder kroner) om vi spiller for tomme tribuner og 150 millioner euro (1,65 milliarder kroner) om vi spiller ferdig med publikum.

Mest sannsynlig blir det tomme tribuner iallfall den første tiden. Noen spanske klubber må finne andre arenaer fordi hjemmebanen står foran oppussingsarbeid i sommer.

– De siste næringene som kommer tilbake til det normale er teatere, kinoer, konsertsaler. Vi er en industri som ligner dem, men vi kan gjenoppta aktiviteten uten publikum fordi den største delen av våre inntekter kommer fra TV, sier Tebas.

Helsen først

Spanias fotballforbund opplyste tirsdag at det må være minst 72 timer mellom et lags kamper når sesongen kommer i gang igjen. Forbundet hevdet at ligaen tidligere har åpnet for å spille med bare 48 timers mellomrom, men at dette ikke vil bli tillatt.

Fotballforbundet vil også ha to drikkepauser i hver omgang på grunn av sommerheten.

– Utøvernes helse må være første prioritet, står det i en uttalelse fra RFEF.

