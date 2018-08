La Liga-spillerne vil ikke flytte kamper til USA, truer med streik

Nylig ble det kjent at én La Liga-kamp per sesong skal spilles i USA. Den spanske spillerforeningen reagerer med sinne på at de ikke var involvert i prosessen.

Onsdag var spillerforeningen i møte med kapteiner og visekapteiner fra alle de 20 klubbene i La Liga. Der ble ikke streik utelukket som virkemiddel for å vise sin misnøye mot ligaledelsens avgjørelse om å flytte kamper ut av Spania.

– Kapteinene er overrasket og sure over at det er truffet en slik beslutning uten at de ble tatt med på råd. Samtlige spillere er imot planene. Ingen er for dette, sier leder David Aganzo i den spanske spillerforeningen.

– Noen klubber synes det er en god idé, mens andre er imot. Jeg snakker derimot på spillernes vegne, og jeg vil gjerne gjøre det klinkende klart: Vi vil gjøre alt for å unngå det (kamper i USA), legger han til.

Forrige uke bekreftet La Liga at én kamp per sesong skal flyttes til USA. Det skjer som ledd i et 15 år langt samarbeid mellom ligaen og det amerikanske medieselskapet Relevent Sports.

Aganzo mener penger ikke skal bety alt.

– Fotball er ikke bare forretninger. Beslutninger som denne kan man ikke treffe uten å involvere andre. Vi har fått nok.

(©NTB)

Mest sett siste uken