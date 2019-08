La Real-sjefen full av lovord om Ødegaard før baskerderbyet

Real Sociedad-manager Imanol Alguacil er strålende fornøyd med Martin Ødegaard (20).

Den norske landslagsspilleren har fått en glimrende start på sitt opphold i Real Sociedad.

Ødegaard har fått en viktig rolle i sitt nye lag og viste seg tilliten verdig da han scoret borte mot Mallorca i forrige serierunde.

Fredag er det klart for en ny kamp i La Liga, og denne gangen er det Athletic Bilbao som venter Ødegaard og hans lagkamerater i baskerderbyet.

I den forbindelse stilte Real Sociedad-manager Imanol Alguacil til pressekonferanse torsdag ettermiddag, og det tok ikke lang tid før han fikk spørsmål om Ødegaard som har imponert spanjolene de siste ukene.

Imponert La Real-sjef



Han har definitivt også imponert sin nye sjef. Alguacil holdt nemlig på ingen måte lovordene tilbake om Ødegaard torsdag.

- Jeg har sagt det flere ganger. Martin har tilpasset seg klubben, byen, laget, lagkameratene, måten vi trener på... Han er en spiller av høy kvalitet, men det jeg setter mest pris på er hans tilnærming til fotball. Han tenker fotball 24 timer i døgnet, han stopper ikke å jobbe og han er en spiller å regne med, sier Alguacil ifølge El des Marque.

Manageren forteller at han er godt fornøyd med arbeidet Ødegaard legger ned og at det er viktig for hans utvikling.

- Han tar viktige steg i karrieren. Vi er heldige som har han her med oss, sier La Real-sjefen.

Alguacil utelukker ikke at nordmannen kan spille en viktig rolle når Real Sociedad reiser noen mil vestover til Bilbao fredag kveld.

- Jeg regner med ham, akkurat på samme måte som jeg gjør med de andre. Martin er en veldig talentfull spiller og det overrasker meg ikke. Han jobber morgen og kveld for å bli enda bedre, så han er forberedt til en slik type kamp, sier manageren.

Martin Ødegaard imponerte for Real Sociedad søndag. Foto: (NTB scanpix)

Snart tilbake på landslaget

Fredagens oppgjør blir Ødegaards siste kamp før han neste uke reiser tilbake til Norge for å delta på landslagssamling.

Tidligere denne uken fikk han også ros av landslagssjef Lars Lagerbäck og landslagsassistent Per Joar Hansen.

- Han har spilt to veldig, veldig gode kamper (i La Liga), og det er utrolig bra det han har gjort det siste året. Vi håper han tar med seg den «boosten». Det er ingen grunn til noe annet, sier Perry og får støtte av Lagerbäck.

- Han blir viktig for oss, og så er det opp til «Perry», meg og laget å gjøre ham så viktig vi bare kan. Vi håper han kan ta en mer og mer sentral rolle i laget, sier svensken.