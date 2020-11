La Sundby vise hva han er god for, Nossum!

Torbjörn Nordvall klør seg i hodet over den strategien landslagsledelsen og Norges Skiforbund legger til grunn når de tar ut laget til verdenscupåpningen i Ruka.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Kom igjen, Eirik Myhr Nossum!

La Martin Johnsrud Sundby og de andre utøverne utenfor landslaget få vise hva de er gode for før verdenscuplaget til finske Rukla neste helg skal tas ut i sin helhet. Det kjennes veldig urettferdig å stenge døren foran nesen på dem før resultatlisten fra Beitostølen er klar.

Det er den samme visa hvert bidige år. Landslagsledelsen i både Sverige og Norge holder de utøverne som har blitt tatt ut i de ulike treningsgruppene (elite) rundt skuldrene til langt utpå vinteren.

Et slikt kollektivfelt er ikke noe nytt.

Det er en trist tradisjon som dreper spenningen og suger vekk motivasjon.

LES OGSÅ: Klæbo reagerer på smitteutbruddet på fotballandslaget

Trenerprestisje hører også med her, mener jeg.

Det at Norges skiforbund offentliggjør store deler av Ruka-troppen flere dager innen sesongåpningen, er som å dele ut en skjennepreken til hele den øvrige eliten.

Ni damer er allerede uttatt og åtte herrer. Det betyr at det er kun én plass å kjempe om på damesiden, mens det er to plasser ledig på herresiden.

Disse ledige plassene, er det kun landslagsløpere som ikke er forhåndsuttatt som kan kjempe om.

Det er forferdelig, mener jeg.

Hva med alle de andre? Skal de bare være med for å fylle opp startlisten i den nasjonale maktdemonstrasjonen, der Norge for eksempel hadde 27 blant de 30 beste i forrige sesongs skandinaviske cup?

«Jaha, der gikk toget før jeg i det hele tatt rakk å stille meg opp på perrongen, i år, også». Det antar jeg at flere av eliteutøverne tenker om forbundets uttaksstrategi.

Denne sesongen er også verdenscupplasser viktigere enn noensinne, ettersom det kan komme begrensinger på antall aktive på turné som en følge av den pågående pandemien.

LES OGSÅ: Iversen fikk beskjed om at han var disket direkte på TV

Det å få sjansen med en gang, og begynne å plukke poeng i de ulike cupene, er absolutt en stor fordel med tanke på fortsettelsen.

Men disse billettene skal tydeligvis altså gis bort allerede før noen har prestert og man har oversikt over hvilken form de ulike løperne er i.

Jeg er allergisk mot det stadig tilbakevendende valget om å så fort som mulig sette 10-20 løpere utenfor landslaget offside og knuse drømmene deres om å kunne kvalifisere seg via et eller to kanonløp her ved Bithorns fot.

Muligheten til å gjøre det, burde være der.

Det er ikke godt å si hva en mann som Martin Johnsrud Sundby tenker, og føler, når han stiller seg på startlinjen i lørdagens 15-kilometerløp i klassisk stil.

Sundby, med et 60-talls pallplasseringer i verdenscupen og med både VM-gull, sølv og bronse hjemme i premieskapet på Makrellbekken i Oslo, ble vraket fra elitelaget i allround nå i vår med bakgrunn i en kronglete sesong og en 25.-plass totalt i verdenscupen.

Var jeg Sundby, hadde jeg vært rasende.

Mitt tips er at Sundbys adrenalin hadde steget betraktelig om han hadde fått klart for seg at Eirik Myhr Nossum var villig til å «gå i krigen» for at de siste to billettene kun skulle kunne tildeles noen av landslagets herrer.

LES OGSÅ: Klæbo møtte ikke opp til langrennslandslagets store mediedag

Ingen andre utøvere fra verdens beste herrenasjon er verdt å ta seg bryet med, så lenge de står utenfor landslaget, virker det som. Uansett om man skulle få sitt store gjennombrudd, eller om man fortsatt viser verdensklasse.

Det er helt ufattelig.

Jeg sier ikke at Norge skal kjøre på med amerikansk uttak, der de beste kommer med og du ikke har råd til å gjøre et dårlig løp. Men jeg mener at alle som har trent og satset like hardt som Eirik Myhr Nossum og Arild Monsens gutter, på allround- og sprintlandslaget, burde få sjansen til å vise hva de er gode for.

De på landslaget burde tåle å bli utfordret av de som presser på bakfra.

Ryggproblemer gjorde at Sundby måtte stå over flere konkurranser og ikke kunne bevise sine kvaliteter forrige vinter. Men kapasiteten var der, noe andreplassen etter Pål Golberg på NM-tremila viste.

Sundby er regjerende verdensmester på 15 kilometer etter sin eventyrlige triumf i Seefeld i 2019. Så uansett hvordan landslagsledelsen vrir og vender på det så blir Røa-løperen med på minst én distanse i tyske Oberstdorf neste år.

LES OGSÅ: Frustrert over Flugstad Østbergs startnekt

Sundby kan så absolutt forsvare VM-gullet der. Og bli høyaktuell for stafettlaget.

Det skulle ikke forundre meg om ikke 36-åringen er med og slåss om medaljene igjen. Han er minst like bra i fristil som klassisk. Det er ikke to av de store rivalene, Iivo Niskanen og Alexander Bolsjunov.

Jeg håper at Sundby og flere andre topputøvere utenfor gir Myhr Nossum litt hodebry her på Beitostølen. Idrett skal nemlig være spennende og fair.

Må det beste norske laget få reise til Ruka.

/Torbjörn Nordvall

Reklame Black Friday: Topp 12 kjøp på Black Week