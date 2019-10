Lafferty reddet poeng for Sarpsborg 08 mot Brann

Sarpsborg 08 reddet uavgjort rett før slutt mot Brann.

SARPSBORG-BRANN 1-1

Sarpsborg 08 hadde en gyllen mulighet til å klatre vekk fra nedrykksplass med seier over Brann søndag kveld.

Det klarte de med nød og neppe, men det skulle ikke bli en enkel oppgave for Østfold-klubben.

Hjemmelaget fikk en verst tenkelig innledning på kampen før kvarteret passert. Et skudd fra Taijo Teniste gikk nærmest gjennom Sarpsborg-keeper Alexandre Letellier og i nettet.

En klassisk keepertabbe av franskmannen.

- En hjelpende fransk hånd, konkluderte Asbjørn Myhre hos Eurosport.

- Det er et skudd Letellier skal ta ganske enkelt. Han er nok dekket av Joachim Thomassen der, men det er ikke grunn god nok til at den skal gå inn , sier Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Skuddet fra rundt 20 meter var hardt, men burde vært enkelt avverget av Sarpsborg 08 sin sisteskanse.

HER GÅR DET GALT: Alexandre Letellier slipper inn et skudd som det skal være mulig å redde fra Taijo Teniste. Foto: Skjermdump / Eurosport Norge

Jaget utlikning

Etter den tidlige kalddusjen kom Sarpsborg seg etterhvert til hektene. Hjemmelaget produserte sjanser og etter 30 minutter fikk Kristoffer Zachariassen en stor mulighet.

Askar ble spilt igjennom på høyresiden og prikket et innlegg langs bakken. Stormende inn i boksen kom Zachariassen på løp. Midtbanespilleren avsluttet upresset, men klarte ikke å styre skuddet på mål. Stor sjanse for hjemmelaget.

Mos Abdellaoue kom også til en brukbar mulighet før hvilen uten at det resulterte i nettkjenning.

- Vi må flytte beina fortere. Vi må opp i forflytningskraft, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport i pausen.

Bakke var ikke fornøyd med sitt lags opptreden de første 45 minuttene og fikk en form for svar på tiltale etter pause.

Vanskelige å bryte ned

Brann scorer kanskje ikke flest mål i Eliteserien, men på den andre siden så er de det gjerrigste laget i norsk fotball.

23 baklengs før kveldens kamp er færrest innslupne i Eliteserien.

Sarpsborg slet med å bryte ned et kompakt og godt organisert Brann-forsvar. Etter 67 minutter kom Amin Askar til en god mulighet etter et innlegg fra Jonathan Lindseth. Askar fikk ikke et rent treff på 5-6 meter og misbrukte sjansen til å utlikne.

Hjemmelaget kastet innpå tidligere Premier League-spiller Kyle Lafferty de siste 20 minuttene.

Askar fikk nok en stor mulighet etter 77 minutter. Kun er strålende Håkon Opdal i Brann-målet hindret baklengs for Brann.

- 37 år og kattemyk, kommenterte Myhre hos Eurosport etter Opdals flotte fotparade.

AMPERT: Det ble ampert mot slutten av kampen. Flere spillere barket sammen etter en tøff duell. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)





Marginer imot

Askar var ikke ferdig for kvelden. Den tidligere Brann-spilleren fikk nok en mulighet etter 82 minutter og satte også ballen i mål.

Flagget var imidlertid allerede oppe og signaliserte for offside.

Sarpsborg 08 kastet det de hadde i angrep mot slutten av kampen. Etter 90 minutter fikk de endelig lønn for strevet. Innbytter Lafferty prikket inn ballen fra kort hold etter vedvarende press og sendte hjemmefansen til himmels.

Scoringen kan vise seg å være livsviktig for Sarpsborg 08 i jakten på fornyet Eliteserie-kontrakt. Laffertys avgjørende spark sørger for at laget klatrer over streken og opp på 13.plass med 24 poeng. Samme poengsum som Ranheim og Strømsgodset.

Kampen endte 1-1, dermed skiller det tre poeng mellom de fem nederste lagene på tabellen.

16.plasserte Mjøndalen har en kamp til gode og kan passere flere lag med seier i mandagens kamp mot Bodø/Glimt.