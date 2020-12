Lagerbäck ferdig som Norge-trener. Dette sier han om avgjørelsen

Svensken med pressemelding.

Torsdag formiddag slapp nyheten om at Lars Lagerbäck er ferdig som norsk landslagsjef. Ståle Solbakken overtar jobben fra 7. desember 2020.

Det betyr at svensken ikke fikk fullføre kontrakten sin, som i utgangspunktet var til etter et eventuelt mesterskap i 2022.

Lagerbäck sendte ut en pressemelding torsdag, der han langt på vei bekrefter at han fikk sparken fra jobben. Han avslutter for øvrig med den noe kryptiske meldingen: - Til sist, husk hvorfor dere vinner fotballkamper ...

Lagerbäck: - Et ønske fra NFF

Nettavisen gjengir her hele pressemeldingen ord for ord:

- Etter samtale og ønsker fra NFF, Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt, kommer undertegnede til å slutte som landslagstrener. Grunnen til dette er at våre kontrakter i utgangspunktet strekker seg til etter et eventuelt VM-sluttspill, men NFF ønsker nå i stedet en «langsiktig» løsning med tanke på den kommende VM-kvalifiseringen og den påfølgende EM-kvalifiseringen, sier Lagerbäck i pressemeldingen.

- Det er alltid trist å forlate et lag man har jobbet med i mange år. Spesielt på grunn av vårt støtteapparat som har bidratt på en veldig bra måte til våre prestasjoner og vist stor lojalitet på og utenfor banen. Videre så har spillergruppen, med noen få unntak, vist en profesjonell holdning og lagt ned mye bra arbeid, sier svensken.

- Takket være deres innsats har vi, etter en litt blandet start i 2017, forbedret våre prestasjoner og resultat under 2018-2019 med kun to tap på 20 landskamper. Dette innebar blant annet at vi vant vår gruppe i Nations League og ble flyttet opp et nivå. Videre har vi avansert rundt 40+ plasser på FIFA-rankingen. Et flertall unge spillere har også tatt plass i landslaget under 2018-19 og vist at de kommende årene kan det norske landslaget med stor sikkerhet forbedre sine prestasjoner.

- Dessverre ble ikke 2020 et resultat- og prestasjonsmessig framgangsrikt år. Vi tapte den første av to avgjørende play off-kamper, noe som innebar at vi gikk glipp av neste års EM-sluttspill. Vi mislykkes med å være «best når det gjelder». Dette, i tillegg til to innstilte kamper, som på grunn av pandemien ikke ga oss muligheten til å vinne Nations League og avansere et nytt nivå. «That's football sometimes».

- Til sist vil jeg takke spillere og støtteapparatet for fire hendelsesrike år og ønsker dette «unge» landslaget lykke til i kommende kamper.

- Vi er overbevist om at dere kommer til å lykkes, spesielt med tnake på atd et i dag er en sju-åtte unge spillere, som under 2018-19 har begynt å etablere seg på landslaget. Vi skal heller ikke glemme de eldre og mer erfarne, som har vært med siden 2017. Med denne miksen av spillere, er jegt overbevist om at dere kommer til å levere gode resultater framover.

- Til sist, husk på hvorfor dere vinner fotballkamper, avslutter Lagerbäck.

Solbakken: - Stolt og beæret

Ståle Solbakken sier det er en ære å få muligheten med Norge.

- Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med. NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, sier Ståle Solbakken, påtroppende landslagssjef for A-herrer.

Dette er ikke første gang Solbakken ansettes som landslagssjef for Norge. Han ble også ansatt i jobben i 2012, men måtte trekke seg da han fikk tilbud om å ta over som hovedtrener i den tyske klubben Köln.

Norge-stopper: - Meget spennende

Landslagsspiller Leo Østigård sier følgende om ansettelsen da Nettavisen tok kontakt med ham kort tid etter at Solbakken-nyheten ble kjent.

- Det er først og fremst meget spennende. Han virker som en rå type som er klar i sine meninger. Jeg tror det kan passer landslaget veldig bra. Samtidig må jeg også si at jeg er takknemlig for at jeg ble tatt med av Lars, som har gjort mye bra for landslaget, skriver Leo Østigård i en tekstmelding til Nettavisen.

Midtstopperen har tidligere studert hvordan Solbakken strukturerte FC København defensivt.

- Jeg har sett en del klipp av hvordan København forsvarte seg, og det er mange bra detaljer der jeg er sikker på han er opptatt av. Samtidig vet jeg han har spilt en del 4-4-2 han også. Mye energi er jeg sikker på at det blir! avslutter han.

