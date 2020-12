Lagerbäck tilbys landslagsjobb: - Tror han kan styrke hele miljøet rundt laget

Den tidligere norske landslagstreneren kan komme til å returnere til en av sine tidligere arbeidsgivere.

Lars Lagerbäck fikk tidligere denne måneden sparken av Norges Fotballforbund, etter et mislykket forsøk på å kvalifisere Norge til Fotball-EM i 2021.

På Island er det imidlertid ingen som har glemt hva Lagerbäck gjorde for landets fotballstolthet under EM i 2016.

Arnar Vidarsson ble nylig ansatt som islandsk landslagstrener, med Eidur Gudjohnsen som assistent. På en pressekonferanse tirsdag sier imidlertid Vidarsson at også Lagerbäck kan bli en del av trenerteamet.

- Vi har snakket med Lars. Vi ville blitt veldig glade om vi fikk med Lars i VM-kvalifiseringen. Det er rett og slett fordi Lars har en enorm erfaring og kvalitet som trener. Vi tror at han kan styrke hele miljøet rundt landslaget vårt, sier Vidarsson ifølge islandske Fotbolti.net.

Vidarsson har imidlertid forståelse for at Lagerbäck kan trenge tid, etter at han nylig måtte gå fra jobben som Norge-trener.

- Vi forstår veldig godt hvis han ikke er klar til å hoppe inn i et heltidsprosjekt med oss slik det er i dag. Vi har snakket om å møte Lars etter nyttår. Enten på Island eller at vi drar til ham. Vi vil da legge opp en plan, og forhåpentligvis vil Lars gå inn i dette med oss.

Heimir Halgrimsson, som ledet Island-laget sammen med Lagerbäck mellom 2013 og 2016, tok selv Island til VM i 2018.

Hans etterfølger Erik Hamrén lyktes ikke med å kvalifisere laget til EM i 2021, da det ble tap mot Ungarn i playoff.

Tidligere i desember skrev svenske Expressen at Lars Lagerbäck har takket nei til å bli trener for De Forente Arabiske Emirater.

