Lagerbäck: - Vil bli utrolig overrasket om jeg fortsetter etter EM-kvaliken

Alt tyder på at Norges Fotballforbund (NFF) må ut på trenerjakt. Lars Lagerbäck (70) innrømmer nå at det er lite som tyder på at han går løs på en ny kvalik som landslagssjef.

TÓRSHAVN (Nettavisen): - Selv om jeg trives veldig bra, vil jeg bli utrolig overrasket om jeg fortsetter etter neste sommer. Jeg må titte meg i speilet og innse at jeg begynner bli ganske gammel. Jeg stenger ingen dører, men det er usannsynlig at jeg fortsetter etter forhåpentligvis neste sommer, sier Lagerbäck til Nettavisen i Tórshavn søndag.

Kontrakten hans med NFF varer ut et eventuelt EM-sluttspill i 2020.

- Men hvem vet, jeg kanskje er ferdig allerede i høst, legger han til med en spøkefull mine.

Norge har som kjent fått en skjev start på EM-kvaliken og står med fattige to poeng etter tre kamper.

Lagerbäck fikk på pressekonferansen spørsmål om hvem han vil ha som sin etterfølger, og om assistent Per Joar Hansen kan være aktuell, og det bekreftet landslagssjefen.

- Den beslutningen ligger ikke hos meg, og jeg skal ikke ha noe synspunkt på det, NFF må styre det. Men min erfaring med landslag, er at jeg aldri tror kontinuitet er feil. Om det går veldig bra, får kontinuitet tyngre vekt. Man skal alltid finne personen som er mest egnet, og jeg kan nevne mange som er egnet. Om jeg hadde gjort det, ville jeg definitivt nevnt Per Joar, sier Lagerbäck.

NFF-sjef vil ikke kommentere

Nettavisen har vært i kontakt med Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, om Lagerbäcks fremtid, men han vil hverken svare på om svensken er ønsket med videre eller om NFF allerede har startet jakten på hans etterfølger.

Bjerketvedt forklarer at han ikke vil kommentere saken av hensyn til at Lagerbäck og landslaget skal ut i ny kamp mandag.

Ståle Solbakken, trolig den mest aktuelle kandidaten til å etterfølge svensken i Norge-sjefsstolen, har allerede uttrykt overfor VG at han er uaktuell. Dermed virker det helt åpent hvem som eventuelt får styre Norge-skuta videre i VM-kvaliken høsten 2020.

Landslagskaptein Stefan Johansen er i hvert fall klar i sin tale:

- Jeg håper for all del at han fortsetter. Hele gjengen her stortrives under han, det virker som alle sammen vil blø for Lars. Han har fått inn en stamme i laget og en krigerinnstilling, og han er en fantastisk fyr utenfor banen. Jeg håper for all del han fortsetter, og du kunne spurt alle sammen på laget her, og du ville fått akkurat samme svar, sier Johansen til Nettavisen.

Landslagsback Birger Meling tror Lagerbäck selv finner ut av egen fremtid, og spillerne kan kun prøve å gjøre jobben så attraktiv som mulig.

- Lars er en mann med egne meninger og han styrer seg selv, tror jeg. Vi får bare se, men vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å komme oss til et sluttspill. Vi får gjøre den vurderingen for ham så vanskelig som overhodet mulig, at han synes at det er så stas og at det er en så fin gjeng at han blir med så lenge han har lyst, sier Meling til Nettavisen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen synes det er vanskelig å spekulere for mye i Lagerbäcks fremtid, men tror at NFF kan komme til å forsøke å overtale svensken til å gå løs på en ny periode.

- Han har dette EM-sluttspillet i 2020 som han har sett frem til og som blir ekstremt viktig. Hvis Lars tar oss til et sluttspill så vil jeg tro at NFF er villige til å strekke seg langt for at han skal fortsette. Det er ikke noen tvil om at han har enorme resultater å vise til med nasjoner som kan minne om Norge. Jeg synes også at det norske landslaget har utviklet seg på flere plan. Så er det selvfølgelig fortsatt en vei å gå før Norge er der Lagerbäck vil at de skal være, sier Mathisen til Nettavisen.

- Blir mye opp til Lars

Fotballeksperten vil heller ikke utelukke at Lagerbäck også vil være ønsket med videre uavhengig av om Norge kommer seg til EM eller ikke.

- Hvis vi ikke går til sluttspillet så tror jeg det blir mye opp til Lars. Hvis han sier at han vil bli værende og ta en sjanse til mot et nytt sluttspill så tror jeg NFF vil gjøre det, forteller Mathisen.

- Det tror jeg også vi har godt av fordi han har masse erfaring og masse å tilføre norsk fotball. Så får vi bare håpe at laget hans begynner å vinne flere kamper etter hvert, sier TV 2-eksperten.

Nå venter Norges fjerde kamp i EM-kvaliken for Lagerbäck & co. Norge har kun tatt to fattige poeng på de tre første kampene, begge poengene etter å ha sløst bort 2-0-ledelser mot henholdsvis Sverige og Romania.

Kampen mot Færøyene spilles mandag 20.45 norsk tid.