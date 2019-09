Lagerbäck: – Fornøyd med alt unntatt at vi avga poeng

Lars Lagerbäck var tilfreds med både det taktiske opplegget og spillernes prestasjoner i bortekampen mot Sverige.

– Det var en ganske jevn kamp, men vi hadde noen situasjoner, særlig i slutten av 2. omgang, der vi kunne ha avgjort. Jeg kan ikke klage mye på resultatet når vi ser på FIFA-rankingen. Opplegget fungerte bra, og jeg er fornøyd med alt unntatt at vi igjen mistet to poeng, sa han.

Han holder seg normalt strengt til 4-4-2-formasjon, men sendte laget ut i 4-4-1-1 søndag med Martin Ødegaard som hengende spiss.

– Det var delvis på grunn av måten vi trodde Sverige kom til å spille, som viste seg å stemme, og så ville vi også ha Martin mer i linkspill med Joshua (King), for de er giftige sammen, forklarte han.

Han antydet på pressekonferansen lørdag at han ville prøve å overraske Sveriges landslagssjef Janne Andersson, og det lyktes han med.

– Lasse vil alltid ha to spisser, så da jeg så lagoppstillingen, lurte jeg på om Ødegaard skulle spille spiss. Litt overrasket ble jeg, medga Andersson.

– Jeg synes det fungerte ganske bra hele matchen. Vi ville stabilisere forsvarsspillet, og Martin er dyktig der og. Så endret vi i 2. omgang for å få et annet bilde da lagene begynte å bli litt trette. Da ville jeg ha to spisser. Totalt sett fungerte det bra, sa Lagerbäck.

Med seier ville Norge vært oppe på 2.-plassen som gir EM-billett før innspurten i oktober og november. Lagerbäck ville ikke si hvordan laget hans nå ligger an i kampen om å bli toer.

– Det er vanskelig å vurdere. Jeg kan jo være morsom og si 70-70. Vi er definitivt ikke på vinnersporet. Vi håndterte jo Sverige borte, men tabellen lyver ikke, sa han.

Han ble spurt om det kan bli nødvendig å slå både Spania og Romania i oktober.

– Risken fins, sa han.

