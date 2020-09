Lagerbäck: – Ingen trøst at dette ikke var Serbia

Lars Lagerbäck avviste at det var en trøst at hans første hjemmetap kom mot Østerrike, ikke i omspillet mot Serbia om EM-plass neste måned.

– Vi ønsker å gjøre det bra i nasjonsligaen, og denne kampen var nesten like viktig som den mot Serbia blir. Jeg er sur over at vi spilte dårlig og tapte, men jeg tror ikke dette kommer til å påvirke oss fram mot kampen i oktober, sa han.

Lagerback hadde rekken 9-5-0 på hjemmebane som norsk landslagssjef. Fredag sprakk nullen i tapskolonnen da Østerrike vant 2-1.

– Østerrike var gode og vant fortjent, men vi hadde litt marginer mot oss. Straffen de fikk var tvilsom, og det kunne vært frispark til Morten Thorsby i forkant av det første målet, sa Lagerbäck, som ikke hadde fått med seg at det også var en østerriksk offside i forkant av straffesituasjonen.

– Nei, det så jeg ikke fra min posisjon, men handsen har jeg sett om igjen, og Sander prøvde å låse armen inntil kroppen. Dommerne hadde vel ikke sin beste dag. Østerrikerne var flinke til å filme og gi små knuffer, og de var ikke så flinke til å se det heller, sa han.

Fungerte ikke

Han la ikke skjul på at Norge leverte en dårlig kamp.

– I 60 minutter fungerte ikke samhandlingen. Da virket det som spillerne var spredt over hele Norge. Vi var også for passive, og det ble gjort taktiske feil. Vi prøvde å rette på det i pausen, og den siste halve timen var vi litt som gamle Norge, sa han.

Han trakk fram Rune Almenning Jarstein, Tore Reginiussen og innbytter Alexander Sørloth på en dag da det ikke var mange som fikk det til.

– Rune gjorde noen gode redninger, og Tore var med sine fighteregenskaper den beste utespilleren. Alexander gjorde et veldig godt innhopp, men det var litt lettere da han kom inn fordi vi hadde flyttet opp spillet.

Må telle opp

Han sa at det var avtalt at Joshua King skulle ut straks muskulaturen hans sa fra.

En opptur var det også at Erling Braut Haaland fikk sitt første landslagsmål.

– Det var et fint angrep, en fin overgang. Dessverre fikk Stefan (Johansen) en smell da han satte det i gang, så han måtte ut, sa Lagerbäck, som må telle opp vonde bein før han begynner å forberede mandagens kamp i Belfast.

– Nå er det bare å lade om batteriene og sørge for å ta revansj, sa han.

