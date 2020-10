Lagerbäck angrer på laguttak: - Vi skulle hatt ham fra start

Landslagssjef Lars Lagerbäck tar selvkritikk for laguttaket mot Serbia, men mener det var en kollektiv svikt som forårsaket nedturen.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det var kampen Norge hadde ventet på i nesten to år. Oppgjøret som skulle sende fotballandslaget et stort steg mot EM.

Men som alle de andre gangen de siste 20 årene vil det ikke bli noe mesterskap med norsk deltakelse.

Serbia rundspilte til tider Norge i regnværet på Ullevaal stadion torsdag kveld og tok til slutt en svært fortjent seier etter ekstraomganger.

At det i det hele tatt ble ekstraomganger kan Lagerbäck takke innbytter Mathias Normann for etter at Russland-proffen satte inn utligningen etter 88 minutter.

Normann kom inn for en svak Markus Henriksen allerede ved start av andreomgang.

På pressekonferansen etter kampen var Lagerbäck opptatt av at det ikke var enkeltspillere som var årsaken til nederlaget mot serberne, men svensken tar selvkritikk for at han ikke startet kampen med Normann på midtbanen.

Han sier til Nettavisen at det var «den store feilen» han gjorde.

- Den store feilen jeg har gjort, hvis jeg får være etterpåklok, så skulle vi hatt Mathias fra start slik som han presterer som han gjør i andreomgang, sier Lagerbäck.

SCORET: Mathias Normann scoret Norges eneste mål mot Serbia. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Svensken trekker også frem Rune Jarstein for jobben han gjorde i mål.

- Ellers så synes jeg at det egentlig ikke er noen spillere som presterer som de skal.

- Vi spiller ikke i det hele tatt slik som vi skal. Vi spiller ikke i det hele tatt sånn som vi har forberedt oss. Det er det dette handler om og ikke enkeltspillere, forteller landslagssjefen.

Johansen og Aleesami i trøbbel

For det var mange som skulle få slite mot Serbia.

Spesielt venstresiden med Haitam Aleesami og Stefan Johansen hadde store problemer mot et Serbia-lag som angrep mye ute til høyre.

På spørsmål fra Nettavisen om hva Lagerbäck synes om deres prestasjon er svensken igjen tydelig på at det ikke er enkeltspilleres ansvar at Norge ikke lykkes.

- Det er laget som ikke fungerer, sier Lagerbäck.

Han antyder at Norge fikk størst problemer på venstresiden fordi serberne var kvassere på høyrekanten.

- Det kan henge sammen med hvilken kvalitet de hadde på spillerne der. Det er definitivt ingen enkeltspillere som skal kritiseres for innsatsen her. Det var flere spillere som ikke nådde standarden, synes jeg, forteller Lagerbäck.

KLØR SEG I HODET: Lars Lagerbäck har en del å finne ut av dersom han skal lykkes med å lede Norge til VM i Qatar. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

De to enkeltspillerne slipper imidlertid ikke unna kritikk. Blant andre TV 2-ekspert Jesper Mathisen var lite imponert over Norges venstreback.

- Haitam Aleesami ga så mange meter til de spillerne rundt seg at de bare kunne kose seg der ute på høyresiden, sier Mathisen til Nettavisen.

På Twitter har tidligere landslagsspiller Vidar Davidsen kritisert kaptein Stefan Johansen.

- Stefan Johansen jukser i forflytninger, svak i press, returnerer sentralt og overlater enorme rom og ansvar til Aleesami, skriver Davidsen samtidig som setter spørsmålstegn ved Johansens rolle som kaptein.

- Rart de ikke gjorde justeringer tidligere



De to spillerne er imidlertid ikke de eneste som får kritikk. Også landslagssjefen selv får som hatten passer etter nederlaget mot Serbia.

På TV 2 stilte tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen spørsmål til både laguttak og taktiske vurderinger.

- Det er strukturelle feil, taktiske feil, og man kan sikkert sette spørsmålstegn til de som startet også, sa «Drillo» på TV 2.

Også tidligere landslagskaptein Brede Hangeland er kritisk.

Brede Hangeland kommenterte kampen for TV 2, og den tidligere midtstopperen mener svensken burde tatt grep fra benken på et tidligere tidspunkt.

- Jeg synes det var litt rart at han ikke gjorde noen justeringer tidligere, sier han til Nettavisen.

Han mener det har blitt en trend under Lagerbäck at byttene kommer for sent.

- Man ser et kampbilde som er ugunstig for Norge, og så tar det litt lang tid før det reageres på benken. Det var litt skuffende, av mange ting i dag, forteller han.

Han får soleklar støtte fra sin kollega Mathisen.

- Det er det som kanskje skuffer meg mest. En ting er at laguttaket var som det var, det ser alle i ettertid at ikke var bra, sier han.

Han mener Mohamed Elyounoussi (kom inn i det 111. minutt) og Jens Petter Hauge (ubenyttet reserve) burde fått muligheten til å sette sitt preg på kampen.

- Laguttaket var ikke akkurat innertier. Jeg synes også byttene er forsiktige, feil og defensive. Vi hadde «Moi» og Jens Petter Hauge som begge er kantspillere og som kan utfordre, men de spilte jo knapt et minutt. Det var merkelig disponering underveis, og de klarte heller ikke å stoppe innleggsbonanzaen fra Serbia. Det er svakt både av spillerne og av de som sitter og styrer på benken, sier Mathisen.

EM er kjørt for Norge, men nå fortsetter veien mot VM i Qatar med Nations League-kamp førstkommende søndag mot Romania på Ullevaal stadion.