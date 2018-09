Lagerbäck føler han har kontroll

Landslagstrener Lars Lagerbäck mener Norge har utviklet seg stort siden han åpnet med 0-2-tap for Nord-Irland 26. mars 2017.

– Nå har vi jobbet i mer enn ett år sammen, og det stor forskjell på det tapet i Belfast og det som er nå. Det tapet svir fortsatt. Det er bra at vi er blitt bedre, ellers hadde det bare vært å bytte ut spillerne eller meg. Nå føler jeg at vi har kontroll, sa Lagerbäck under tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Tidligere på dagen hadde Lagerbäck fornøyd registrert at alle de 23 spillerne i troppen hadde deltatt på treningen.

Svensken poengterte at ingen av dem hadde diskvalifisert seg fra spill i torsdagens første kamp mot Kypros i nasjonsligaen.

Forsvarsspill sto på agendaen under tirsdagens trening. Onsdag skal det terpes angrepsspill.

– Jeg synes at vi er blitt betydelig bedre på forsvarsspill. Prestasjonsmessig er vi også blitt bedre i angrep. Vi har jobbet mye med samhandling framover og er på vei mot noe interessant, sa Lagerbäck.

Så gjelder det selvsagt å gjenta gode prestasjoner, og Lagerbäck var opptatt av å få en god start mot Kypros.

– Selv om det er seks kamper, er det viktig med en god start, ellers havner man fort i oppoverbakke, og det er ikke bra, sa han.

(©NTB)

