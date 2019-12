Lagerbäck forlenger NFF-kontrakten

Norges Fotballforbund (NFF) har fått positivt svar fra Lars Lagerbäck (71). Han blir med videre som landslagssjef.

- Med en positiv arbeidsgiver, støtteapparat og spillertropp var det vanskelig å si nei. Jeg trives veldig bra i jobben som norsk landslagssjef, og fotballmessig er det en spennende og lovende gruppe som har store muligheter for å fortsette utviklingen, sier Lagerbäck i en pressemelding.

Den nye kontrakten gjelder til og med et eventuelt VM-sluttspill i Qatar 2022.

- Ser man på den troppen man har, og de spillerne som finnes, kjennes det veldig stimulerende å fortsette. Nå skal vi opp et knepp og sørge for å kvalifisere oss først til EM, men så til VM, sier Lagerbäck i et intervju med NFF.

I pressemeldingen blir det også slått fast at assistenttrener Per Joar Hansen forlenger med landslaget.

- Jeg er veldig glad for at vi kan videreføre samarbeidet med Lars og Perry. Vi registrerer en sportslig fremgang for landslaget, og målet er deltakelse i EM og VM-sluttspillet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Kontrakten til Lagerbäck strakk seg i utgangspunktet ut et eventuelt EM-sluttspill i 2020, men både NFF og en rekke landslagsspillere har vært krystallklare på at de ønsket ham med videre.

Nå er målet å kvalifisere Norge til både EM i 2020 og VM 2022, slår NFF fast i pressemeldingen.

Lagerbäck selv har vært skeptisk på grunn av sin egen alder, og han har selv påpekt at han vil være 74 år når VM-sluttspillet i Qatar går av stabelen.

Likevel har han innrømmet at det fristet å fortsette jobben med et ungt og svært lovende lag. Spillere som Martin Ødegaard (20), Erling Braut Haaland (19), Sander Berge (21) og Kristoffer Ajer (21) bærer bud om en bedre norsk fotballfremtid.

Under svenskens ledelse som Norge-trener er fasiten 15 seire, 8 uavgjort og 6 tap. Det gir en seiersprosent på rett i overkant av 50 prosent.

Norge og Lagerbäck klarte altså ikke å kvalifisere seg til EM gjennom den vanlige kvaliken.

Der endte det med tredjeplass i gruppa bak Spania og Sverige, og det betyr at Norge må belage seg på Nations League-playoff i mars for å gå til mesterskapet.

Norge møter Serbia på Ullevaal 26. mars. Vinner man den, venter en ren playoff-finale om EM-billett mot vinneren av Skottland og Israel. Norge spiller også en eventuell finale på hjemmebane.

- Med en avklaring allerede nå, får vi ro rundt spørsmålet om landslagssjef og kan ha full oppmerksomhet på play off-kampene i mars, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i pressemeldingen.