Lagerbäck ga spillerne klar beskjed etter nedturen mot Serbia

Den vanligvis sindige svensken tok i bruk uvante midler inn mot Romania-kampen etter at EM-drømmen røk på torsdag.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For etter at det var knyttet enorme forventninger til playoff-kampen mot Serbia, endte det hele med et antiklimaks.

Serberne måtte riktignok ty til ekstraomganger for å slå Norge, men vant 2-1 etter å ha sløst med utallige sjanser underveis.

På lørdagens pressekonferanse ga Lagerbäck tydelig uttrykk for at han mener det var bygget for høye forventninger før oppgjøret, og karakteriserte forventningene som «et luftslott».

På lørdagens spillermøte før Romania-kampen skal han også ha gitt spillerne i klare ordelag beskjed om å glemme torsdagens nedtur.

Les også: Rekdal har sett nok. Etterlyser grep: –⁠ Det er bare bunnslammet som ikke er med

GA BESKJED: Lars Lagerbäck skal ha spissformulert eget budskap til spillerne etter nedturen mot Serbia. Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

- Da er det ingen mening at de er her

Det avslører han til Nettavisen, på spørsmål om hvordan han jobber med spillergruppa etter energiutladningen og skuffelsen på torsdag.

- Jeg pratet kort før trening. Jeg sa at det eneste som gjelder nå, ettersom debatten er som den er og både spillerne og jeg har fått veldig mye kritikk, er å slå bort alt, ha fullt fokus og se oss selv i speilet, sier han.

Deretter skal Lagerbäck ha satt et tydelig krav overfor spillergruppa; enten er du helt til stede og beredt til å gi alt, eller så er det ikke noe poeng å være i landslagstroppen.

- Jeg utfordret dem litt på at vi er profesjonelle, og at om det er noen som ikke vil stille opp her 100 prosent, er det ingen mening at de blir igjen i gruppen. Jeg hevet stemmen og formuleringene mine var litt skarpere enn jeg pleier, for disse spillerne er villige til å jobbe for det.

- Hvordan reagerte spillerne på at du hevet stemmen sånn?

- Jeg spurte om det var noen som imot eller om de var enige. Det var ingen som svarte imot, og de fleste nikket. Det var ikke mange som sa ja, men de fleste nikket og da reiste vi oss og dro på trening, forteller 72-åringen.

Les også: FCK-boss etter sparkingen av Solbakken : - Det kan jeg avvise 110 prosent

Én av dem som ikke sa imot sjefen på lørdagens spillermøte, var Mathias Normann.

Rostov-profilen var Norges beste utespiller på torsdag etter at han kom inn til pause, og 24-åringen bedyrer at stemningen i den norske spillergruppa er god igjen etter et par tunge dager.

- Jeg legger ikke merke til noe veldig dårlig stemning nå. Rett etter kampen og kanskje i går (fredag, red, anm.) var det litt trykket stemning. Men det virker som alle er motivert igjen til å vise at vi er gode, sier han til Nettavisen.

Les også: Kritisk til Lagerbäck: - Synes ikke han er i nærheten av å få nok ut av mannskapet

TRENTE: Lagerbäcks mannskap trente på Bislett lørdag. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Åpner for forandringer på laget

Lagerbäck, som lørdag måtte tåle spørsmål om egen fremtid etter at Ståle Solbakken igjen er tilgjengelig på markedet, fikk se flere spillere underprestere torsdag.

Både Haitam Aleesami, Stefan Johansen og Markus Henriksen fikk mye kritikk for sine opptredener, mens Normann gjorde sine saker godt etter at han entret banen.

Under lørdagens treningsøkt på Bislett glimret både André Hansen, Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui, Aleesami og Mathias Normann med sitt fravær etter å ha trent alternativt.

Lagerbäck åpner for at det vil komme endringer på laget søndag, når Romania venter i det som er en viktig Nations League-kamp inn mot VM i 2022.

- Det er fullt mulig. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at en del er fysiske så slitne at de er tvilsomme til å starte, men det er vanskelig å si hvor mange. Så finnes det også fotballgrunner til å vurdere å bytte noen posisjoner.

Norge - Romania har avspark kl. 18.00. Du kan følge kampen i vårt livesenter her!