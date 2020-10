Lagerbäck gir King og keeper-Hansen sjansen fra start

Alexander Sørloth og Rune Almenning Jarstein henvises til benken i Norges nasjonsligamøte med Nord-Irland onsdag. Inn kommer Joshua King og André Hansen.

Lagerbäck roste King for å ha taklet benketilværelsen i de siste kampene profesjonelt «og med stor selvinnsikt», men la til at han per i dag ikke er trent for 90 minutter. Likevel spissen som er på klubbjakt sjansen fra start ved siden av Erling Braut Haaland.

André Hansen, som er tilbake i landslaget etter at han i en periode takket nei, får en sjelden mulighet og setter sin unike statistikk på spill. Han har spilt fire landskamper og har fortsatt til gode å slippe inn mål. Kampene kom mot Zambia og Makedonia i 2013, Finland i 2016 og Færøyene i 2019.

Landslagssjefen gir ny tillit til både forsvars- og midtbanefireren som startet i 4-0-seieren over Romania. Martin Ødegaard spiller sin 25. landskamp og får gullklokka.

Stefan Johansen er på benken etter at han ikke var kampklar sist. De tre i 26-mannstroppen som ikke får plass på benken er denne gang Haitam Aleesami, Patrick Berg og Tore Reginiussen.

Ti endringer

Norge kjemper om gruppeseier i nasjonsligaen og opprykk til A-divisjonen. Nord-Irland har aldri vunnet en nasjonsligakamp og er på vei ned i C-divisjonen, men i motsetning til Norge er nordirene fortsatt med i kampen om EM-billett. De møter Slovakia i omspillfinale i november.

På Ullevaal starter Nord-Irland med sju mann fra startoppstillingen i 1-5-hjemmesmellen mot Norge forrige måned. Landslagssjef Ian Baraclough gjør imidlertid hele ti endringer i laget som tapte 0-1 hjemme for Østerrike søndag. Den eneste som beholder plassen er kaptein Corry Evans.

Nord-Irland kom til Oslo uten Newcastle-back Jamal Lewis, som har reist hjem til klubben på grunn av en vond hælsene. Han spilte både EM-omspillkampen mot Bosnia (seier på straffespark) og søndagens kamp mot Østerrike.

Håpet å slippe Haaland

Baraclough så Erling Braut Haaland herje i Belfast med to mål og en assist i Norges 5-1-seier. – Han spilte 120 minutter torsdag og 80 minutter søndag, så jeg håper at Borussia Dortmund har overtalt Lars Lagerbäck til å la ham hvile mot oss, sa han tirsdag.

Han fikk ikke det ønsket oppfylt, men slipper Sørloth fra start. Leipzig-spissen hadde også to mål og en assist i Belfast, og han står med sju mål og tre assist på de sju siste landskampene.

– Samtidig er det viktig at vi øver oss på å spille mot de beste, for det er slike spillere vi møter om vi kommer til EM, sa Baraclough.

Kampen dømmes av Kristo Tohver fra Estland. Han er en erfaren kampleder som har dømt norske klubblag i europacupene mange ganger, deriblant Molde tre ganger. Han har også dømt flere aldersbestemte norske landslag men aldri før A-landslaget.

Slik er lagene på Ullevaal:

Norge (4-4-2):

12 André Hansen – 14 Omar Elabdellaoui (kaptein), 6 Stefan Strandberg, 3 Kristoffer Ajer, 2 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard, 21 Mathias Normann, 15 Sander Berge, 11 Mohamed Elyounoussi – 7 Joshua King, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 1 Rune Almenning Jarstein, 13 Sondre Rossbach – 4 Leo Østigård, 5 Sigurd Rosted, 8 Stefan Johansen, 9 Alexander Sørloth, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 18 Fredrik Midtsjø, 19 Markus Henriksen, 20 Jens Petter Hauge, 22 Morten Thorsby.

Ikke i troppen: Haitam Aleesami, Patrick Berg, Tore Reginiussen.

Nord-Irland (5-3-2):

1 Bailey Peacock-Farrell – 3 Michael Smith, 4 Tom Flanagan, 5 Jonny Evans (kaptein), 22 Daniel Ballard, 11 Shane Ferguson – 15 Jordan Thompson, 13 Corry Evans, 6 George Saville – 16 Conor Washington, 21 Josh Magennis.

Reserver: 12 Trevor Carson, 23 Michael McGovern – 2 Conor McLaughlin, 7 Niall McGinn, 8 Steven Davis, 9 Liam Boyce, 10 Kyle Lafferty, 14 Stuart Dallas, 17 Paddy McNair, 18 Gavin Whyte, 19 Joel Cooper, 20 Alistair McCann.

Dommer: Kristo Tohver, Estland.

(©NTB)