Lagerbäck gjør flere endringer på laget

Landslagssjefen gjør fire endringer til den betydningsløse EM-kvalifiseringskampen mot Malta.

Det kommer fram av lagoppstillingen som ble lagt ut av NFF på Twitter allerede mandag morgen. Kampstart er klokken 20.45.

Ørjan Nyland, Jonas Svensson, Birger Meling og Mats Møller Dæhli kommer alle inn på laget fra seieren mot Færøyene fredag.

Ut går Rune A. Jarstein, Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami og Ole Selnæs.

Slik starter Norge (4-4-2): Ørjan Nyland - Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen, Birger Meling - Mats Møller Dæhli, Sander Berge, Markus Henriksen, Iver Fossum - Alexander Sørloth, Joshua King.

Mandagens kamp mot Malta er uten betydning i den forstand at både Spania og Sverige er klare for EM etter å ha endt øverst i Norges gruppe.

Det norske lagets mulighet ligger nå i Nations League, hvor Serbia først møter i semifinalen. Før den tid skal imidlertid siste gruppespillkamp spilles, når Malta venter på National Stadium.

Lagerbäck har i forkant av kampen varslet at han kunne komme til å rullere på laget, og mandag kom altså bekreftelsen på at både Svensson, Meling, Nyland og Dæhli får sjansen fra start.

Norge kommer fra 4-0-seier mot Færøyene på Ullevaal. Tore Reginiussen, Iver Fossum og Alexander Sørloth (2) scoret målene mot et svakt færøysk lag etter at sistnevnte ble kastet inn fra start i 12. time etter at Erling Braut Haaland måtte gi seg på oppvarmingen med skade.

Red Bull Salzburg-spilleren er heller ikke med mandag.