Lagerbäck hemmelighetsfull om offensiv plan: - Noe vi ikke har gjort tidligere

Landslagssjefen sier han er villig til å gamble, om det trengs, mot Spania.

STORO /AKERSGATA (Nettavisen): Til helgen møter det norske landslaget Spania til viktig EM-kvalifiseringskamp. En enorm oppgave for Lars Lagerbäcks menn.

Norge har havnet i en ugunstig posisjon i gruppen, mye takket være kollapser mot Sverige og Romania på hjemmebane i gruppespillet, og dermed kan poeng mot spanjolene i lørdagens kamp være svært verdifulle med tanke på en EM-plass.

Torsdag møtte Lagerbäck pressen på spillerhotellet på Storo i Oslo og der ble svensken spurt om han vurderte å kjøre videre med en såkalt 4-4-1-1-formasjon.

- Har ikke avslørt noe enda



Norge benyttet denne formasjonen, der Martin Ødegaard fikk en litt tilbaketrukket rolle i mellomrommet bak spissen, i møtet med Sverige sist, der det endte med uavgjort 1-1 og en sterk norsk prestasjon.

Norges landslagssjef sier han vurderer dette grepet også mot Spania lørdag.

- Jeg har ikke avslørt det til spillerne enda, men vi har forberedt spillerne på begge deler (4-4-1-1 og 4-4-2). Jeg må nesten fortelle det til spillerne, før jeg sier det til dere (journalistene), sier Lagerbäck på pressekonferansen.

- Vi har forberedt oss slik at vi kan starte kampen på begge måter, sier han.

- Handler ikke bare om Martin

Landslagssjefen medgir likevel at han langt på vei har tatt en avgjørelse.

- Hvis det ikke skjer noe spesielt på trening i morgen, så er jeg ganske sikker.

Han påpeker imidlertid at dette ikke kun handler om hvilken rolle Martin Ødegaard skal ha på banen. Lagerbäck sier de to formasjonene begge gir fordeler og ulemper.

- Det handler ikke bare om Martin. Med 4-4-1-1 får du et mer tydelig, kompakt forsvarsspill. Det stiller mindre krav til samhandling mellom to spisser. Men vi mister noe i angrep. Det blir mindre trykk tidlig inn i straffeområdet, sier svensken.

- Mer kan jeg ikke si, da skjønner dere jo hva jeg tenker, sier treneren videre.

- Aldri gjort tidligere



Siden Norge helst bør slå spanjolene på hjemmebane, for å skaffe seg en best mulig mulighet for å komme seg til EM i 2020, er Lagerbäck og hans menn innstilt på at de må gamble litt i møtet med Spania, skulle det være håp om å få tre poeng.

- En viss gambling er det vel best at jeg sier. Vi har forberedt noen greier. Blant annet en ting vi ikke har gjort tidligere når vi skal jage mål, sier Lagerbäck.

Hvorvidt Norge gambler framover mot slutten, kommer imidlertid litt an på hvordan det går med Sverige i deres møte borte mot Malta.

- Ligger Sverige under med 2-0 mot slutten, så kommer vi ikke til å satse offensivt. Men kjenner vi at det kan bli avgjørende, så kommer vi til å gjøre det. Vi har forberedt to ulike steg til denne kampen. Et der vi satser mer offensivt, uten å blottlegge oss for mye defensivt, og et der vi forandrer, eller forenkler, spillemåten vår, sier han.

Reginiussen usikker



Oppgjøret mot Spania på Ullevaal stadion sparkes i gang 20.45 lørdag kveld.

P.S. Torsdag ble det kjent at keeper Andre Hansen har reist hjem fra samlingen på grunn av familiære årsaker. På pressekonferansen torsdag sa Lagerbäck at også midtsopper Tore Reginiussen er usikker til kampen mot Spania.