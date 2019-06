Lagerbäck i villrede etter svikten: Vurderer skriftlige instrukser

Joshua King frikjente trenerne etter kjempenedturen i EM-kvaliken mot Romania. - Da er han snill, sa landslagssjef Lars Lagerbäck dagen derpå.

En tilsynelatende sikker norsk 0-2-ledelse ble rotet bort det siste kvarteret på Ullevaal fredag. Dermed endte junikvelden i en gedigen norsk skuffelse.

- Jeg kan bare huske et par kamper som har føltes like sure etter å ha sett på spill og sjanser. Jeg skal ikke bortforklare, for vi er ikke bra nok, men det var nærmere 4-0 enn 2-2, sa landslagssjef Lagerbäck lørdag.

Da hadde han rukket å se kampen på nytt og ta innover seg inntrykkene han satt igjen med.

- Det er vår egen skyld. Vi må se oss selv i speilet. Kampen varer i 90 minutter, så enkelt er det, sa Lagerbäck om måten laget hans kollapset på.

Skriftlig

Joshua King var etter kampslutt svært kritisk til måten både han og lagkameratene framsto det siste kvarteret. Han savnet blant annet mer kynisme.

- Han er på rett spor. Man kan snakke om kynisme, men dette handler om hvordan vi spiller, og vi har snakket om det hele denne uken. Alle er ansvarlige på banen, og det er jeg som ikke har fått fram budskapet tilstrekkelig slik at spillerne ikke har tatt det til seg, sa Lagerbäck til NTB.

- King var klar på at det ikke var din og Perrys skyld, men utelukkende spillernes?

- Da er han jo veldig snill. Vi har naturligvis det endelige ansvaret. Selv om vi føler vi har gjort vårt ytterste, har vi likevel ikke nådd fram til spillerne. Det er vårt ansvar, sa Lagerbäck.

- Vi får kanskje utforme noe skriftlig, sånn at vi er sikre på at de får med seg alt, tilføyde han.

Forverret

Landslagssjefen la heller ikke skjul på at han var forbauset over måten laget hans framsto på da kampen skulle avgjøres.

- Det gjør meg veldig skuffet. Framfor alt må jeg se på meg selv. Spillerne har en fantastisk fin holdning, de har jobbet bra på trening og gjennomført fine lagmøter. Jeg ble veldig overrasket, sa Lagerbäck.

Også i den forrige EM-kvalifiseringskampen mot Sverige falt det norske laget sammen på slutten. Den gang glapp også seieren.

Med fredagens skuffelse blir Norges vei til EM langt mer vrien.

- Den er blitt kraftig forverret. Nå har vi det ikke i egne hender, konstaterte Lagerbäck.

Norge møter Færøyene mandag.

