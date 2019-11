Lagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»

Lars Lagerbäck innledet årets siste landslagssamling med trening på Ullevaal tirsdag. Han avviser at kamp mot Færøyene ikke motiverer.

– Kravet til spillerne er helt klart. Det er to 100-prosentprestasjoner og seks poeng. Vi har snakket med spillerne om FIFA-rankingen og om at dette er en generalprøve. Vi skal prøve å få til tingene som gjør at vi kan lykkes i nasjonsligaomspillet, sier han.

Norge har fortsatt en syltynn teoretisk sjanse til å bli gruppetoer, men i praksis er veien til EM-sluttspill via nasjonsligaomspillet i mars.

Fredagens kamp mot Færøyene er Norges siste på Ullevaal før semifinalen 26. mars, trolig mot Serbia. Mandagens bortekamp mot Malta blir lagets siste opptreden sammen før kampene som kan bryte 20 års norsk sluttspilltørke.

11.000 solgte

Det er solgt 11.000 billetter til fredagens kamp, der Norge skal prøve å forlenge sin rekke på 14 hjemmekamper uten tap.

Lagerbäck ledet tirsdag 20 spillere i en drøy timelang økt i surt vintervær. Mohamed Elyounoussi, Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami sto over den første treningen av belastningshensyn.

Alexander Sørloth, som fikk en smell i hodet i kamp for Trabzonspor sist helg, var derimot med for fullt.

Forsvarte kapteinen

Landslagssjefen har fått fire forfall etter uttaket. Det vakte oppsikt da Stefan Johansen spilte for Fulham i helgen etter å ha meldt landslagsforfall, men Lagerbäck innledet sin pressekonferanse tirsdag med å ta landslagskapteinen i forsvar mot eventuell kritikk.

– Stefan er en av dem som er mest lojal til landslaget. Han har en type knebesvær som gjør at han må få en behandling og så noen ukers hvile, og jeg syntes det var helt OK at han gjør det nå, sa Lagerbäck.

– Vi visste ikke at han skulle spille i helgen, og det visste han heller ikke selv, men om klubben hans vurderte det som best at han spilte en kamp til før han fikk behandlingen så er det helt greit.

