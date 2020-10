Lagerbäck lar seg ikke stresse av snakk om målrekord for Haaland

Den svenske landslagssjefen tror likevel at Borussia Dortmund-spissen har full kontroll på rekorden som nå har blitt trukket fram igjen.

Tre mål av Erling Braut Haaland og et av Alexander Sørloth sørget for en solid seier til det norske landslaget over Romania i Nations League søndag kveld.

Borussia Dortmund-spissen står nå bokført med seks mål på sine seks første landskamper og dermed er det naturlig å snakke om den norske målrekorden.

SCORET TRE: Erling Braut Haaland gjorde hat trick i møte med Romania. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Den er det Jørgen Juve som innehar, med 33 fulltreffere på landslaget.

- Gjetter at Erling er oppmerksom

Lagerbäck var i etterkant av Serbia-kampen kritisk til at pressen hadde hauset opp oppgjøret for mye i forkant. På pressekonferansen mandag ble han spurt om hvordan han reagerer på at norsk presse hauser opp Haaland med tanke på målrekorden.

- Jeg kan ha synspunkter om hva dere skriver om, men det er ikke jeg som styrer det. Men jeg tror at Erling er ganske oppmerksom på at det finnes en målrekord i norsk fotball. Det pleier spillerne å ha bra oversikt over, sier Lagerbäck.

- Jeg tror ikke det påvirker Erling, om dere skriver om det, sier han.

Venstreback Birger Meling tror rekorden står for fall.

- Rekorder er jo til for å brytes, så vi får tro den blir tatt i nærmeste framtid.

Landslagstrener Lars Lagerbäck hadde måttet tåle mye kritikk etter tapet for Serbia i forrige runde - blant annet for laguttaket - men mot rumenerne slo svensken og hans menn tilbake. Lagerbäck hadde gjort flere sentrale endringer i lagoppstillingen.

- Lover ingen startplass

Han kan imidlertid ikke love at spillere som Birger Meling, Mathias Norrman, Mohamed Elyounoussi og Stefan Strandberg får fortsette i førsteelleveren.

Meling var én av dem som fikk mest skryt etter Romania-kampen. Han har likevel full forståelse for at Lagerbäck ikke kan love han en startplass i neste kamp.

MØTTE PRESSEN: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Lars og Perry tar ut de elleve som de mener er best til å vinne de ulike kampene som kommer og det er det vi forholder oss til, sier venstrebacken.

Med tanke på at Meling har kamp med klubblaget Nimes bare 48 timer etter onsdagens Nations League-møte med Nord-Irland kan det også hende Lagerbäck vurderer det dit hen at han skal hviles, men har ikke fått noen konkret forespørsel om det fra det franske laget.

Han sier imidlertid at gode prestasjoner blir lagt merke til.

- Jo bedre en spiller presterer, jo nærmere en startplass kommer han. Men jeg lover ingen startplass, uansett hva de heter. Det kan jeg ikke gjøre som trener, sier han.

- Du vil ofte ha en viss type spiller mot en viss type motstander.