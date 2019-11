Lagerbäck lover svar innen jul: Disse kan bli ny Norge-sjef om svensken forsvinner

Den mest attraktive jobben i norsk fotball kan snart stå ledig. Her er en oversikt over de mest naturlige kandidatene til å etterfølge svensken.

- Jeg skal gi beskjed senest innen jul, det kravet synes jeg at jeg kan stille til meg selv, slo Lars Lagerbäck (71) nylig fast.

Svensken er nemlig i tenkeboksen: Tar han en ny kvalik med Norge?

Kontrakten hans løper ut et eventuelt EM-sluttspill til sommeren, men om Norge taper playoff-semifinalen mot Serbia i mars kan svenskens periode som norsk landslagssjef være over.

- Selv om jeg trives veldig bra, vil jeg bli utrolig overrasket om jeg fortsetter etter neste sommer, sa Lagerbäck til Nettavisen i juni.

Den siste perioden har han likevel holdt døren mer på gløtt for å fortsette i enda en kvalik og sikte mot VM 2022.

Men fortsatt har han altså ikke bestemt seg.

Hvis Lagerbäck bestemmer seg for at nok er nok, må NFF ut på trenerjakt.

Her er Nettavisens vurdering av de mest åpenbare kandidatene. Rekkefølgen er sortert etter mest til minst sannsynlig.

Åge Hareide:

Er ledig på markedet etter sommerens EM-slutt, har enorm internasjonal erfaring og har noe ugjort med det norske landslaget. Har selv uttalt at han kan være interessert i å gjøre et nytt forsøk på å få Norge til mesterskap.

Hareide ledet som kjent Norge i 58 landskamper fra 2004 til 2008 og var svært nær å få Norge til både VM 2006 og EM 2008. De siste årene har han hatt suksess med Malmö og Danmark, og er den store favoritten til å få jobben om Ståle Solbakken ikke vil. Tok Danmark til EM med nok en taktisk triumf mot Irland mandag kveld.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Hareide blir ny Norge-sjef: 8/10

Ståle Solbakken:

FC Københavns mektige nordmann er et soleklart førstevalg for NFF, og har internasjonal trenererfaring så det holder. Problemet er at timingen er dårlig, og Solbakken har for lengst gått ut og gjort seg uaktuell for jobben. Så blir spørsmålet: Kan han overtales?

Nettavisens vurdering av sjansen for at Solbakken blir ny Norge-sjef: 5/10

AKTUELL? Ole Gunnar Solskjær kan være en kandidat. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ole Gunnar Solskjær:

Kristiansunderen har i skrivende stund en av verdens største managerjobber i Manchester United, men det kan skje mye på fire måneder. Hvis Solskjær mot formodning skulle få sparken i United i løpet av vinteren eller våren, vil han sporenstreks bli en høyaktuell kandidat for NFF.

Men: Det er ikke lett å spå hvordan det kommer til å gå videre i sjefsstolen på Old Trafford eller hvor tålmodige United-styret er.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Solskjær blir ny Norge-sjef: 4/10







Bob Bradley:

Den tidligere Stabæk-treneren gjør det for tiden bra som trener for Los Angeles FC i MLS. Selv om de nylig røk ut av sluttspillet, har Bradley fått sving på mannskapet. Los Angeles FC var best av alle i grunnspillet og samlet rekordhøye 72 poeng. Det er beste poengsum noen gang i MLS' historie.

Bradley har i tillegg erfaring som landslagssjef både for Egypt og USA, i tillegg til korte opphold i Le Havre og Swansea.

Kjenner norsk fotball, stortrivdes i Norge og bør være en meget aktuell kandidat om han kan tenke seg å gjøre en retur til vårt snødekte land.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Bradley blir ny Norge-sjef: 4/10

Uwe Rösler:

Et wild-card når det gjelder Norge-jobben. Den tidligere LSK-, Viking- og Molde-treneren har stor kunnskap om norsk fotball og har i tillegg fått mye erfaring fra ulike jobber i England. Nå styrer han Malmö, der han denne sesongen tapte seriegullet med ett poeng opp til Djurgården. Tok også Malmö til Europaligaen, der de i skrivende stund har tatt fem poeng på fire kamper i gruppespillet så langt.

Ville vært et friskt valg av NFF, men bør absolutt være en kandidat om noen av de mest åpenbare faller fra. Tyskeren har vist seg som en stor taktikker, en av de viktigste egenskapene for en landslagssjef.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Rösler blir ny Norge-sjef: 3/10

AKTUELL? Uwe Rösler kan være en kandidat. Foto: Johan Nilsson (AFP)

Per Joar Hansen:

Hansen har vært assistent i hele Lagerbäck-perioden og ville stått for kontinuitet og trygghet. Har også mye trenererfaring fra store jobber som RBK og U21-landslaget.

Lagerbäck uttalte selv på Færøyene at Perry ville vært en egnet mann for jobben, men det ville overraske stort om man gikk for en slik løsning.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Hansen blir ny Norge-sjef: 3/10

Erik Hamrén:

Svensken fikk en grusom start på jobben som Island-trener, men reiste seg og ledet islendingene til solide 19 poeng i EM-kvaliken. Det holdt imidlertid bare til tredjeplass i gruppa bak Frankrike og Tyrkia, og nå må Island ut i Nations League-playoff i mars, i likhet med Norge.

Hamrén har et bra rykte i Norge, og er alltid nevnt når slike jobber skal diskuteres. Har god oversikt over norsk fotball og en solid statistikk i flere jobber, blant annet som RBK-trener. Har jobbet med landslagsfotball siden 2009, først som Sverige-trener og nå med Island.

Spørsmålet er om han vil bytte ut prosjekt Island med et prosjekt Norge. Uansett bør det være flere kandidater foran Hamrén i køen.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Hamrén blir ny Norge-sjef: 2/10

Ronny Deila:

Vålerenga-treneren var kanskje en mer aktuell kandidat noen år tilbake i tid, og den manglende suksessen de siste årene teller imot ham.

Likevel er det få norske trenere med hans erfaring fra toppnivå. Har både trent Strømsgodset til gull i Eliteserien og vunnet flere titler i en hardt presset Celtic-jobb. Har en miks av erfaring som kan være gull verdt i en jobb som landslagstrener.

Det skal nok uansett mye til for at Deila får en telefon fra kontorene på Ullevaal nå.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Deila blir ny Norge-sjef: 2/10

Henning Berg:

Den tidligere landslagskapteinen har rukket å få mye erfaring som hovedtrener og er nå ansatt i den kypriotiske klubben Omonia Nikosia.

Berg har tidligere trent lag som Lillestrøm, Stabæk, Legia Warsawa i tillegg til et rekordkort opphold som Blackburn-sjef, og har internasjonal erfaring i bøtter og spann.

Likevel vil det være en stor overraskelse om Berg kaprer denne jobben nå.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Berg blir ny Norge-sjef: 2/10

AKTUELL? Henning Berg (t.v.) kan stå på NFFs liste. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Leif Gunnar Smerud:

U21-landslagssjef og høyt ansett innad i NFF, der han de siste årene har fått mer og mer ansvar. Har også trenererfaring fra klubbnivå, der han tidligere ledet Hønefoss fra 2011 til 2013. Har vært landslagstrener for U21 siden 2014 og skrev nettopp under på en ny fireårsavtale om samme jobb.

Likevel: CV-en hans er nok altfor tynn for en jobb av dette kaliberet.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Smerud blir ny Norge-sjef: 2/10

Sven-Göran Eriksson:

«Svennis» er nok et langskudd, men har en CV få kan matche. Er for tiden arbeidsledig etter å ha fullført kontrakten som landslagssjef for Filippinene.

Eriksson har trent storklubber som Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City og Leicester, og har i tillegg vært landslagssjef i England, Mexico og Elfenbenskysten.

Men den profilerte svensken er, som Lagerbäck, rukket å bli 71 år. Det taler nok mot at han kan være aktuell for en slik jobb. I tillegg hadde han neppe blitt en billig herremann.

Nettavisens vurdering av sjansen for at Eriksson blir ny Norge-sjef: 1/10

VIL HA LARS: Sander Berge, her etter EM-kvalifiseringskampen mellom Malta og Norge, er klar på at de håper Lagerbäck fortsetter. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Spillerne vil ha Lagerbäck

Spillerne er i hvert fall samstemte om at de ønsker Lagerbäck med videre. Alle Nettavisen snakket med etter Malta-kampen mandag kveld var klare i sin tale om akkurat det.

- Jeg håper virkelig han blir med videre, det hadde vært fantastisk. Det samme gjelder resten av gruppa og står bak han. Vi vil bygge videre på det vi har skapt de siste tre årene, sier Sander Berge til Nettavisen.

- Hva sier magefølelsen?

- Magefølselsen sier at han blir. Jeg kjenner at han blir, det er en veldig optimisme og tro i gruppa på at han bestemmer seg for akkurat det, sier Berge.

Ifølge landslagsassistent Per Joar Hansen kan en avgjørelse komme ganske raskt.

- Jeg tror jeg sitter på svaret. Men han skal få lov til å svare selv, sier Perry.

- Har han sagt det til deg hva han har lyst til?

- Nei, men vi har gode diskusjoner. Og det er han som skal få ta den avgjørelsen, sier landslagsassistenten.

