Lagerbäck med overraskelser i Norge-troppen: Glimt-profil tatt ut

Troppen som skal spille de første kampene på veien mot VM 2022 ble mandag offentliggjort. Patrick Berg er med for første gang.

ULLEVAAL STADION / OSLO (Nettavisen): Mandag formiddag presenterte landslagssjef Lars Lagerbäck troppen til Nations League-kampene mot Østerrike 4. september og Nord-Irland tre dager senere.

Kampene er de to første i en Nations League-versjon som har en billett til VM-sluttspillet i 2022 i potten. Les mer om formatet her.

Lagerbäck tok som ventet ut flere spillere i troppen enn vanlig siden koronasituasjonen har skapt usikkerhet inn mot kampen for spillere med tilholdssted utenfor Norge. 25 spillere ble tatt ut denne gangen, to mer enn vanlig.

Den store overraskelsen i troppen var Glimts Patrick Berg, som er med for første gang.

- Patrick har gjort en fantastisk bra sesong, som hele Bodø/Glimt. Han er trygg med ballen, klok, har stor kapasitet og er vel verdt sjansen. Det blir veldig spennende å se han med oss, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

MED I TROPPEN: Patrick Berg.

Ingen JP Hauge

Jens Petter Hauge har vært lysende for Bodø/Glimt denne sesongen, men en A-landslagsplass fikk han ikke. Han ble i stedet tatt ut på U21-landslaget.

- Jens Petter har hatt en flott sesong så langt og vist et bra nivå. Nå får han sjansen til å vise Lars hva han kan internasjonalt, han har tatt store steg fra i fjor til i år, og hvis det fortsetter blir han sikkert vurdert høyere opp etter hvert, sa U21-sjef Leif Gunnar Smerud på pressekonferansen.

Martin Ødegaard ble tatt ut i troppen med et stort spørsmålstegn bak. Han sliter med såkalt jumpers knee og er usikker.

På spørsmål fra Nettavisen og hvordan Ødegaard vil respondere på å være med på samlingen, svarer landslagssjefen slik:

- Han var positiv til det som har skjedd så langt, men han har for dårlig grunnlag og trening til å vite noe særlig mer selv, Martin. Jeg aner ikke, og det tror jeg ikke Martin gjør heller. Jeg stoler 100 prosent på Martin og Real Madrid, og vi får knytte kontakt til uken når Martin har truffet dem og vet mer, sier Lagerbäck.

Landslagssjefen røper at Ødegaard nettopp har begynt å trene skikkelig.

- Vi snakket med han senest i går, men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sier Lagerbäck.

Han varslet videre at det vil bli tatt en beslutning rundt Real Madrid-profilen «en eller annen gang mot slutten av uken».

Skrur ned Haaland-forventninger

Fremover i banen har landslagssjefen et luksusproblem, og han nøyde seg med å ta ut tre rene spisser denne gangen. Både Erling Braut Haaland, Joshua King og Alexander Sørloth ble tatt ut.

På Nettavisens spørsmål om hvilke forventninger landslagssjefen har til Haaland denne sesongen, svarer han:

- Det har vært en moderne saga, noe som vanligvis ikke skjer, men jeg vil ikke ha for store forventninger til Erling nå. Jeg synes ikke man skal ha det til så unge spillere. Det har gått fantastisk bra i Dortmund for ham, jeg håper bare han kan ta med seg det inn i landslaget. Han skal prestere sitt beste, det er det vi skal få ham til å forstå, ikke forvente at han gjør mål i hver kamp og slike ting, så det blir psykologiske sperrer. Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å ha for høye forventninger uansett hva spilleren heter, sier Lagerbäck.

Her er troppen:



Rune Jarstein - Hertha Berlin

Ørjan Nyland - Aston Villa

Sondre Rossbach - Odd

Kristoffer Ajer - Celtic

Haitam Aleesami

Omar Elabdellaoui - Galatasaray

Ruben Gabrielsen - Toulouse

Even Hovland - Rosenborg

Martin Linnes - Galatasaray

Birger Meling - Nimes

Tore Reginiussen - Rosenborg

Jonas Svensson - AZ Alkmaar

Patrick Berg - Bodø/Glimt

Sander Berge - Sheffield United

Iver Fossum - Aab

Markus Henriksen

Stefan Johansen - Fulham

Fredrik Midtsjø - AZ Alkmaar

Mathias Normann - Rostov

Morten Thorsby - Sampdoria

Martin Ødegaard - Real Madrid

Mohamed Elyounoussi - Celtic

Erling Braut Haaland - Borussia Dortmund

Joshua King - Bournemouth

Alexander Sørloth - Trabzonspor



Lagerbäck gleder seg til to spennende kamper.

- Ser man på rankingen så er Østerrike høyest i vår gruppe. Det er nesten bare spillere fra RB Salzburg og tysk Bundesliga, så det er et veldig bra lag og en tøff motstander. Nord-Irland er ikke samme type lag og kanskje ikke like bra, men et fysisk sterkt lag og veldig velorganisert. De er også hjemmesterke som oss. Der henter man ikke poeng gratis, så vi må gjøre to veldig bra kamper, sier landslagssjefen.

Det er 270 dager siden landslaget var samlet sist.

- Det har vært veldig annerledes. Men jeg har sett mange kamper, så vi har hatt bra kontroll på spillerne og hatt god oppfølging. Det er mange spillere i pre-season nå og noen midt i sesong, så det er noen andre vurderinger man har måtte gjøre enn normalt, men det har gått greit, sier Lagerbäck.

Kampene 04.- og 07. september spilles uten tilskuere på tribunen, og det vil bli en svært annerledes samling også utenfor banen.

Det blir nemlig omfattende restriksjoner også for mediefolk og andre som er involert. Det vil blant annet være åpning for kun 25 reportere på kampene, og intervjuer blir gjennomført som pressekonferanser før og etter kampene. Kun rettighetshavere får såkalte én til én-intervjuer med spillere og trenere.

Det er UEFAs pandemiprotokoll som styrer mediedelen, og den betyr bruk av munnbind, en tometersregel og krav om akkreditering også til treninger og pressemøter blant annet i forbindelse med landskamper.

