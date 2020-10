Lagerbäck mener Strandberg har skilt seg ut

Norges landslagssjef lar seg imponere av midtstopperen etter et hektisk program den siste uken.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Stefan Strandberg får ros av landslaggsjef Lars Lagerbäck etter å ha fått tillit fra start i de to siste landskampene for Norge.

I onsdagens oppgjør mot Nord-Irland på Ullevaal var Ural-proffen nest sist på ballen da nordirene scoret selvmål i kampen som endte 1-0 til Norge.

På spørsmål fra Nettavisen om det er noen enkeltspillere Lagerbäck synes har skilt seg ut under landslagssamlingen, er det kun én spiller han navngir.

- Jeg synes Stefan Strandberg som har kommet inn har gjort det bra i sine to kamper, sier Lagerbäck til Nettavisen.

ETTER KAMPEN: Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter seieren mot Nord-Irland. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Fikk plassen til Reginiussen



Strandberg fikk tillit etter at Tore Reginiussen ikke ble spilleklar etter tapet mot Serbia forrige uke.

Nå spørs det om Reginiussen får tilbake plassen sin i det norske midtforsvaret.

For lovordene har sittet løst fra Norges svenske landslagssjef om Strandberg de siste dagene. Det var også tilfellet etter onsdagens oppgjør mot Nord-Irland.

Lagerbäck forteller at han lot seg imponere av Strandbergs kamper for Ural i Russland før samlingen, og at sørlendingen har vist seg frem på samme måte for landslaget denne uken.

- Han har gjort et veldig bra inntrykk her. Ikke bare på banen. Han er en veldig klok fotballspiller. Han har bra spilleforståelse.

- Jo mer jeg blir kjent med ham, så føles han som en veldig positiv spiller å ha i gruppen, forklarer Lagerbäck.

Kapteinen gleder seg over Strandberg



Også landslagskaptein Omar Elabdellaoui synes Strandberg har vist seg frem på en positiv måte.

- Jeg er glad på hans vegne. Han kommer inn og gjør det veldig bra, sier Galatasaray-profilen på pressekonferansen etter oppgjøret mot Nord-Irland.

Kapteinen tror det er sunt at det blir hard konkurranse om plassene på laget også fremover.

- Det er viktig for laget at det er flere som gjør det bra, forteller Elabdellaoui.

POSITIV: Omar Elabdellaoui gleder seg over at det er konkurranse om plassene på laget. Foto: Ørn E. Borgen (NTB)

Mot Nord-Irland var det imidlertid ingen spesielt stor kamp av Norge på en kald oktoberkveld på Ullevaal stadion.

Ingen festfotball



Det norske laget sto lenge og stanget mot et dyptliggende nordirsk lag.

Gjestene la seg tidlig i en 5-3-2-formasjon, og Norge slet med å bryte gjennom mot et kompakt forsvar.

Til slutt måtte en dødball og et selvmål til for å sprekke nullen, da Martin Ødegaard svingte ballen inn.

Strandberg stusset ballen videre, før den traff Stuart Dallas som satte ballen i eget nett. Det ble også avgjørende i en kamp hvor de offensive essene slet med å få det til å stemme helt.

- Vi ble litt for omstendelige i angrepsspillet, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Vi hadde stort ballinnhav, men det hjelper ikke. Det er ikke sånn man scorer mål. Vi må lære oss å møte et sånt forsvarsspill og spille mer direkte. Men det viktigste var de tre poengene vi tok, sier landslagssjefen.

Han får støtte av kaptein Elabdellaoui.

- Vi har mye ball, men skaper ikke de største sjansene. Det går litt tregt til tider, men vi vinner kampen og det er det viktigste, sier han.

Etter en hektisk landslagsuke med tre kamper returnerer nå spillerne til sine klubblag før det er ny landslagssamling neste måned. Da venter Romania og Østerrike borte i de to siste Nations League-kampene.

Norge må trolig vinne begge for å ha en sjanse til å vinne Nations League-gruppen.

