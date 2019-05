Lagerbäck om Ødegaards utfordrende valg: - Det er vanskelig

Lars Lagerbäck synes Martin Ødegaard har tatt store steg denne sesongen og står klar til å gi råd om videre klubbvalg dersom talentet ønsker det.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Mandag var Ødegaard en av 24 norske spillere som er tatt ut i den norske landslagstroppen som skal møte Romania og Færøyene i EM-kvalifiseringen i starten av juni.

Det kom heller ikke som en overraskelse ettersom 20-åringen har storspilt for Vitesse den siste tiden.

Norges landslagssjef er en av mange som gleder seg over Ødegaards prestasjoner i Vitesse-trøya.

- Han har hatt en bra utvikling denne sesongen og spesielt den siste måneden har han virkelig skapt seg en viktig rolle i klubblaget. Jeg synes han på en bra måte har økt variasjonen i sin måte å spille på, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Landslagssjefen forklarer at han ser bedring i mange deler av Ødegaards spill.

- Jeg synes han har blitt «større» i spillet sitt. Han har tatt steg i pasningsspillet sitt, han gjør seg mer spillbar lengre fra ballen og han tar flere løp uten ball, noe han ikke gjorde i høst, forklarer svensken.

Bytter klubb i sommer?

Tirsdag spiller Ødegaard sin siste kamp på lån hos Vitesse før han etter planen returnerer til Real Madrid.

Det er imidlertid på ingen måte sikkert at nordmannen blir værende i den spanske storklubben neste sesong og 20-åringen kobles allerede til en rekke europeiske klubber i diverse større ligaer.

Et utfordrende valg venter fort Ødegaard når han skal bestemme seg for hvor neste stoppested i karrieren skal være.

På spørsmål om hva Ødegaard bør gjøre svarer Lagerbäck følgende til Nettavisen.

- Det er vanskelig. Hver spiller må gå i seg selv og må se på klubbene som eventuelt er aktuelle, sier landslagssjefen.

Landslagsledelsen har vært åpne på at de gjerne kommer med råd dersom spillerne ønsker det, men Lagerbäck tror Ødegaard har fått såpass mye erfaring, til tross for sin unge alder, at han vil være i stand til å ta et fornuftig valg.

Han forteller derimot at han generelt vil komme med følgende råd dersom en spiller spør han om et mulig klubbytte.

- Da synes jeg de skal se på deres sosiale og private situasjon. Og så skal de se om det er bra klubb, om treneren vil ha dem, om de spiller en type fotball som spilleren tror han kan få en viktig rolle i, og så må de se om de får nok spilletid. Det er det jeg vil si om noen spør generelt, men hvis de lurer på noe mer, så vil jeg svare på det også, forteller Lagerbäck.

- Definitivt en sterkere kandidat



Ødegaard startet de to forrige landskampene mot Spania og Sverige, og selv om Lagerbäck ikke vil røpe noe uttak helt ennå, så antyder svensken i hvert fall at sjansen for å se unggutten fra start i de kommende kvalikkampene har økt.

- Vi lover aldri bort en plass. Vi ser alltid på motstanderen og hvordan vi tror kampen kommer til å bli, men han startet de to siste kampene og han er definitivt en sterkere kandidat til å starte i dag enn han var i fjor.

Norge møter Romania på Ullevaal Stadion 7. juni, mens bortekampen mot Færøyene spilles tre 10. juni.