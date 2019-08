Lagerbäck om den korte landslagssamlingen: - Det er et vanvittig opplegg

Landslagssjefen får svært kort tid på å forberede det norske landslaget til kampene mot Malta og Sverige.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge spiller snart to svært viktige EM-kvalifiseringskamper. 5. september kommer Malta på besøk til Ullevaal, mens Sverige borte venter kun tre dager senere.

Norge har kun fem poeng på de fire første kvalikkampene, og er i så måte avhengig av å få med seg poeng mot både Malta og Sverige.

Mange av Lars Lagerbäcks spillere ankommer ikke samlingen før sent på kvelden 1. september. Dermed vil mandag 2. september brukt til rehabilitering av slitne bein, mens svensken på tirsdagens pressekonferanse fortalte at dag to etter kamp ofte er en tung dag for spillerne. Onsdag er det trening på kamparenaen, den siste treningen før kamp.

Det gjør at Lagerbäck og det norske landslagssapparatet må styre belastningen de få dagene de har til rådighet. Det tærer nemlig på kroppen til spillere som allerede har 2-3 kamper i uka der flere er involvert med kvalifisering til spill i Europa for sine respektive klubblag.

- Den fysiske belastningen er allerede for stor. Dere ser selv hvor lite tid man har til å påvirke, sa Lagerbäck til pressen tirsdag.

Etter torsdagens kveldskamp på Ullevaal brukes neste dag til reising før det er ny kamp allerede to dager etter.

Overfor Nettavisen utdyper Lagerbäck sine synspunkter rundt det som blir en komprimert landslagssamling der det blir svært viktig å utnytte nærmest hvert minutt på best mulig måte.

- Det er likt for alle lag, så det finnes ingen grunn til å sutre, men ser du det fra et sportslig synspunkt er jo dette et vanvittig opplegg, sier den rutinerte svensken og fortsetter.

- Det er naturligvis styrt av UEFA og FIFA, og det handler om penger og TV-rettigheter, men det er ikke fysiologisk bra, sier han og legger til at han hadde foretrukket en dag ekstra imellom de to kampene.

- Vi vet jo fysiologisk at man ikke henter seg inn på to dager.

Normann og Haaland kan debutere

Til tross for en komprimert samling fant Lagerbäck plass til to debutanter i EM-kvalifiseringstroppen.

Både Mathias Normann og Erling Braut Haaland er inne i sin første A-lagstropp etter imponerende spill for henholdsvis Rostov og Red Bull Salzburg.

Førstnevnte har gjort sine saker svært bra i Rostov, og tirsdag ble han belønnet med en plass i A-landslagstroppen til Norge.

PÅ LANDSLAGET: Mathias Normann er tatt ut i landslagstroppen til kampene mot Malta og Sverige. Her fra en kamp for Rostov mot Lillestrøm på Marbella. Foto: Adrian Richvoldsen (Nettavisen)

Den tidligere Glimt-, Brighton- og Molde-spilleren har gått litt under radaren etter at han forlot Glimt i 2017, og landslagssjef Lars Lagerbäck erkjenner at han ikke kjente til den sentrale midtbanespilleren før han fikk høre at han hadde byttet beite tidligere i år.

- Det er en veldig dyktig midtbanespiller. Jeg ble veldig overrasket, for jeg kjente ikke til ham før jeg fikk høre at en norsk spiller gikk til Rostov, sier svensken.

Normann har hatt et strålende 2019 for et Rostov-lag som ligger på tredjeplass med 14 poeng på de sju første kampene i den russiske toppdivisjonen.

Lagerbäck forteller at de allerede i den forrige landslagstroppen ønsket å ha med Normann, men en kneskade stoppet 23-åringen den gang.

Nå kan han endelig få sin debut for seniorlandslaget.

- Han hadde en veldig bra vårsesong i Rostov, og har begynt bra igjen nå, sier den svenske landslagssjefen og attesterer Normann slik.

- Veldig bra teknikk og pasningsspill. I tillegg kan han forsvare seg bra og er en toveisspiller.

På den felles pressekonferansen noen minutter tidligere gikk Lagerbäck enda lenger da han av Nettavisen ble spurt om å beskrive Normann.

- Noe jeg synes er interessant med han er at han er ikke så lang, han vel 1,77, men han har et veldig lavt tyngdepunkt. Jeg sammenligner ham med Messi akkurat på det med tyngdepunktet. Jeg gjør ingen andre sammenligninger enn det.

Forhørte seg om Haaland

Normann er imidlertid ikke den eneste nykommeren i den norske landslagstroppen. Mens Lagerbäck siden starten på sin periode som norsk landslagssjef har vært tydelig på at han ønsker kontinuitet og en fast stamme på landslaget, var det plass til hele to nykommere i den nylige EM-kvalifiseringstroppen.

Både Normann og Erling Braut Haaland ble tatt ut til kampene mot Malta og Sverige, sistnevnte etter å ha storspilt for Red Bull Salzburg i sesonginnledningen.

- Han har vist såpass mye siden han kom til Salzburg at han definitivt skulle være i denne troppen, sier Lagerbäck som har forhørt seg med flere kjenninger om den 19 år gamle kraftspissen fra Jæren.

Det bekreftet bare inntrykket landslagssjefen hadde fra før.

- Man kan ofte bedømme personlighet på kroppsspråk på banen, men alle sier at det er en fantastisk gutt med bra «attityd», at han vil lære og utvikle seg og i tillegg tenker på laget. De jeg har spurt, og stoler på, kjenner han jo, så jeg tror det er en veldig bra fyr vi får inn i A-landslaget.