Lagerbäck om Forren: – Ingen rookie som kommer inn

Landslagssjef Lars Lagerbäck landet raskt på Vegard Forren som erstatter da også Tore Reginiussen meldte avbud til Norges hjemmekamper mot Slovenia og Bulgaria.

Svensken er tvunget til å snekre om forsvaret når nasjonsligaen ruller videre.

– Man vil alltid ha alle tilgjengelige, så det er naturligvis ikke positivt, men det er som det er. Fordelen er jo at alle er erfarne og har vært landslagsspillere. Det er bare Forren jeg ikke har truffet tidligere, men han har rutine fra mange internasjonale kamper. Det er ingen «rookie» som kommer inn, sa Lagerbäck på NTBs spørsmål om stoppersituasjonen da han møtte pressen mandag.

Birger Meling og Kristoffer Ajer har vært sikre kort i forsvaret den siste tiden, men er begge ute med skade. Håvard Nordtveit soner suspensjon for rødt kort i kampen mot Slovenia kommende lørdag. Han vil være tilgjengelig til Bulgaria-oppgjøret tre dager senere.

Ikke urolig

Søndag kveld ble det kjent at heller ikke Reginiussen blir å se for Norge i oktoberkampene. Rosenborg-stopperen har lysketrøbbel. Inn kom Forren, som ikke har vært med landslaget siden november 2016.

– Var Forren et åpenbart valg?

– Selvsagt diskuterte vi ulike navn, men vi kom ganske raskt fram til at Forren var det beste valget denne gangen, sa Lagerbäck.

Forren har vist solid form for Molde den siste tiden.

For en uke siden var Even Hovland og Haitam Aleesami også nye forsvarsnavn i Lagerbäcks uttak.

– Jeg er ikke spesielt urolig. Haitam har vært mye med tidligere, mens Forren og Hovland er to erfarne spillere som har spilt utenlands og i internasjonale kamper.

RBK-Hansen på «standby»

Lagerbäck kunne mandag også fortelle at Norges tredjekeeper Sten Grytebust har meldt forfall. Han satser på at det holder med Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland, men RBKs formsterke André Hansen er på «standby» i tilfelle det blir keeperkrise.

– Sten er også skadd, så vi er nede i to målvakter. Vi har bestemt oss for at vi ikke kaller inn noen nå, men vi har snakket med André. Får vi problemer, er han klar til å hoppe rett inn.

Jarstein er Norges soleklare førstekeeper. Hertha Berlin-proffen var tilbake etter et kort skadeavbrekk i helgens 0-0-kamp mot Mainz i tysk Bundesliga.

