Lagerbäck om mulig Hauge-debut mot Serbia: - Oddsen er ikke den beste

Den norske landslagssjefen erkjenner at det skal en del til for at debutant Jens Petter Hauge (20) blir kastet til ulvene allerede mot Serbia.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Svensken presenterte mandag troppen til EM-playoffen mot Serbia, samt Nations League-oppgjørene mot Romania og Nord-Irland. Med for første gang var både Leo Østigård og Jens Petter Hauge. Sistnevnte har vært i elektrisk form for Bodø/Glimt denne sesongen. Etter å ha herjet i Eliteserien uke inn og uke ut, imponerte han enda mer i 2-3-tapet mot Milan i Europa Leauge-kvalifiseringen forrige uke. 20-åringen, som skal være på vei til nettopp laget fra den italienske motebyen, innehar kvaliteter få andre norske spillere kan matche, og er nå tatt opp fra U21-landslaget. Mot Milan viste han fram både skuddfoten og dribleferdighetene, og Glimt-juvelen ble presentert som én av fire spisser da Lagerbäck offentliggjorde uttaket. Svensken påpeker imidlertid at Hauge både kan fungere på topp og på kanten. - Han har jo egenskaper så han kan spille spiss. At vi har satt han i den oppstillingen skal man ikke så legge så mye i, sier han på spørsmål fra Nettavisen, før han fortsetter. - Først og fremst ser vi på ham som en offensiv midtbanespiller, men han kan også anvendes som spiss om det skulle behøves. Så har det litt mer om hvilken formasjon man velger, så vi får se om vi kan overraske Serbia litt om han dukker opp i kampen. HERJET FOR GLIMT: Jens Petter Hauge er tatt ut på landslaget. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: (NTB scanpix) - Oddsen er ikke den beste Det er vanskelig å si om uttalelsen er et lite forsøk på «mind games» før den svært viktige Serbia-kampen, men den rutinerte landslagssjefen har ikke for vane å kaste innpå uprøvde landslagsdebutanter når det virkelig gjelder. Han vil likevel ikke være med på at han burde tatt med Hauge til forrige samling for å la ham bli kjent med resten av landslagstroppen før Serbia-kampen. - Jeg synes ikke det var tiden å ta ham inn forrige samling, så jeg kan ikke si at jeg angrer meg. Når vi mener en spiller er moden med tanke på konkurransesituasjonen på A-landslaget, så skal han være med. Vi tar han ikke med fordi han skal være med neste gang, sier han. 72-åringen påpeker at det imidlertid er en fordel for ham og assistent Per Jar Hansen å bli kjent med Hauge som person, men heller kalt vann i årene på dem som nå sitter med et håp om at Glimt-stjernen enten vil starte eller komme inn underveis i oppgjøret mot Serbia. - Generelt er det kanskje ikke noe ønskescenario å starte med en debutant, sier han og sår på mange måter tvil om Hauge vil få sin debut 8. oktober. - Generelt er mitt svar at oddsen ikke er den absolutt beste. STEG OPP: Hauge har flere kamper for Norge U21. Foto: Fredrik Hagen (NTB) - Han har X-faktor Landslagssjefen dro imidlertid frem superlativene da han ble spurt om hvorfor han valgte å inkludere Hauge i troppen. - Det som gjør ham ekstra interessant, er den spillertypen han er. Han har X-faktor, og slike typer har vi ikke mange av i troppen. Det føles som om dette er rett tidspunkt å ta ham ut. Han er også kvalifisert, sier landslagssjefen. På spørsmål fra NTB om å utdype Glimt-juvelens X-faktor, svarer Lagerbäck: – Det er én mot én offensivt. Hans evne til å utfordre. Han kan gå både mot venstre og høyre. I tillegg er han ganske rask. Det er der du har den store X-faktoren. Selv ante Hauge hvor det bar da han så at navnet hans ikke kom opp da Leif Gunnar Smerud presenterte U21-troppen til EM-kvalikkampene mot Portugal og Hviterussland, noen få minutter før Lagerbäck steg opp på podiet på Ullevaal. - Jeg dro på smilebåndet da jeg så at jeg ikke var med på U21-landslaget. Jeg tenkte det var rart om jeg var vraket derfra, sier han ifølge TV 2 og fortsetter. - Det er veldig stort å bli tatt ut. Jeg har spilt for Norge siden G15-landslaget. Jeg har gått hvert trappetrinn, så det er klart det er stort å bli tatt ut, sier han. Se Hauges drømmetreff mot Milan her! Ødegaard tilbake i troppen

Tatt ut ble også Martin Ødegaard etter å ha misset forrige samling som følge av hans kneskade. 21-åringen har startet begge Real Madrids kamper denne sesongen, men har slitt med å markere seg slik vi ble vant til å se ham gjøre for Real Sociedad forrige sesong. I ligaåpningen mot nettopp Real Sociedad fikk han spille 68 minutter, mens han ble ofret til pause mot Real Betis i helgen. - Jeg synes han har vært godkjent i de to kampene. Han har ikke satt de store avtrykkene som han gjorde i Real Sociedad da han var best, men jeg hadde heller ikke forventet noe annet heller, sier Lagerbäck til Nettavisen. Han påpeker at det tar tid å komme til en ny klubb og bli skikkelig kjent med nye lagkamerater. - Kommer du til en ny klubb og et nytt miljø, og dessuten når det er et miljø som i Real Madrid, så søker man en rolle og ønsker å akklimatisere seg, forteller han. Ødegaard måtte melde forfall til kampene mot Østerrike og Nord-Irland som følge av kneskaden «jumpers knee». Nordmannen ble imidlertid erklært kampklar til Real Madrids serieåpning, og figurerte også i startoppstillingen en knapp uke etter. - Da jeg pratet med Martin før den siste kampen sa han at kneet føltes «okay», så får vi høre hva han selv og det medisinske apparatet sier når han kommer hit, avslutter Lagerbäck på spørsmål om han tror Norges landslagsjuvel er fysisk i stand til å stå 90 minutter på Ullevaal.