Lagerbäck om Norge-fremtiden: - Det verste hadde vært om jeg ble altfor senil

Landslagssjef Lars Lagerbäck er fortsatt i tenkeboksen når det gjelder Norge-jobben. Men nå lover han et svar innen jul.

NORGE - FÆRØYENE 4-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det blir ikke EM på Norge via kvaliken, men 4-0-seieren mot Færøyene var enda et positivt eksempel fra svenskens tid som landslagssjef.

Ikke minst var kampen imponerende med tanke på det unge mannskapet Norge sendte på banen.

Og nettopp lagets potensial gjør det vanskelig for Lagerbäck når han skal vurdere om han skal hoppe på en ny Norge-periode eller ikke.

- Verste hadde vært om jeg ble altfor senil

På pressekonferansen etter kampen spurte Nettavisen Lagerbäck om han kunne lette litt på sløret. Heller han mest mot et nei – eller mest mot at han fortsetter?

- Jeg har ikke konkretisert det på den måten. Det handler både om at jeg vil (fortsette), men så innser jeg også at jeg må fundere på om de skal holde ut med meg i to eller to og et halvt år til, både ut fra min horisont og deres horisont. Men når man er så gammel som meg vet man aldri hvor mye man eldes på ett eller to år. Det verste hadde vært om jeg ble altfor senil eller noe sånn, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Han avslører at han og NFF skal ta en prat etter kampen mot Malta mandag kveld. En avgjørelse kommer senest om noen uker.

- Jeg vil ta en avgjørelse så tidlig som mulig av respekt for NFF og landslaget. Vi skal bestemme dette veldig fort, fremfor alt om jeg skal gi meg, for da trenger de tid til å finne en erstatter. Jeg skal gi beskjed senest innen jul, det kravet synes jeg at jeg kan stille til meg selv, forteller svensken.

Lagerbäck bestemmer selv om han ønsker å fortsette. Fotballpresident Terje Svendsen bekreftet nylig overfor Nettavisen at Norges Fotballforbund ønsker å ha med landslagssjefen videre.

Svenskens kontrakt med Norge utløper i utgangspunktet etter et eventuelt EM-sluttspill sommeren 2020, men fotballforbundet har slått fast at de vil forlenge avtalen med 71-åringen.

Iver Fossum sier de norske spillerne forsøker å overbevise på banen, slik at Lagerbäck skal ønske å lede det norske laget også i fremtiden.

- Vi prøver hvert fall å gjøre alt vi kan på banen slik at han har det gøy når han ser oss spille, så får vi se hva som skjer framover, men jeg tror de aller fleste er veldig fornøyde med han, sier midtbanespilleren til Nettavisen.

- Ser veldig positivt ut

Lagerbäck mener det norske laget kan ta store steg om spillerne får spille i klubblagene sine og fortsetter å utvikle seg.

- Det er mange av disse spillerne som skal bære dette laget i åtte-ti år fremover. Det ser veldig positivt ut for det norske landslaget, slår han fast overfor Nettavisen.

Han mener det er vanskelig å si hva som kommer til å påvirke avgjørelsen hans i størst grad.

- Men det som er mest positivt er hele gjengen og måten vi har jobbet sammen de siste tre årene som gruppe og støtteapparat, sier han.

- Det skulle vært gøy å følge disse guttene i fem-seks år til, men det får jeg nok ikke gjøre. Det burde jeg i hvert fall ikke gjøre. Vi får se hva det blir, sier han.

En avgjørelse kommer i hvert fall før jul. Men først: EM-kvalikens siste kamp mot Malta mandag kveld.

