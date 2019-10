Lagerbäck om Spania: – Har aldri tapt for dem hjemme

Landslagssjef Lars Lagerbäck har klokkertro på at det er mulig å ta poeng mot Spania i lørdagens EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal.

Seiersvante spanjoler kommer til Norge uten å ha avgitt et eneste poeng i kvalifiseringen så langt. Oppgaven som venter mannskapet til Lars Lagerbäck er alt annet enn enkel.

Landslagssjefen trakk samtidig fram sin egen gode statistikk mot Spania da han møtte pressen tirsdag.

– Ingenting er umulig, og jeg har faktisk aldri tapt mot Spania på hjemmebane. Jeg har bare møtt dem to ganger med et landslag hjemme, og det endte med en sier og en uavgjort, sa Lagerbäck.

Reginiussen-spørsmålstegn

Han er klar på hva som blir viktig for å få noe ut av lørdagens kamp.

– Skal vi slå Spania, må vi være helt skjerpet i forsvarsspillet. Det er det viktigste å løfte sammenlignet med bortekampen i Valencia, sa landslagssjefen til NTB.

Mandagens trening på Lillestrøm ble avlyst. Tirsdag skulle økta gått på Ullevaal stadion, men den ble flyttet til Lillestrøm og stengt etter 30 minutter.

Lagerbäck er fornøyd med situasjonen til troppen.

– Som dere så var det en ganske stille trening. Ut fra at vi hadde uvanlig mange som spilte klubbkamper søndag, er det ingen problemer. Tore (Reginiussen) er et spørsmålstegn, men det er en veldig positiv utvikling, sa han.

Svensken avviser at skadeforfallet til Erling Braut Haaland påvirker kampplanen.

– Vi hadde ikke vært så konkrete på den, så jeg kan ikke si at det påvirker spesielt mye, sa han.

Ødegaard-løft

Martin Ødegaard har i løpet av vel et halvt år gått fra å være troppspiller til en helt sentral mann for Norge. Han kommer til landslagsoppholdet med tre ganger 90 minutter for Real Sociedad i kroppen.

Disse kampene gikk over en periode på bare åtte dager med den siste søndag kveld.

– Jeg synes han har tatt et stort steg. Han har utviklet seg ytterligere. Foruten sine individuelle egenskaper har han også blitt bedre uten ball. Han har blitt større i sitt spill, sier Lagerbäck.

Norge spiller mot Romania borte tirsdag. I november avsluttes så kvalifiseringen. Da møter Norge Færøyene og Malta. Det er gruppens to svakeste lag.

Mye skal slå inn om Norge tar en EM-plass i kvalifiseringen. Det ligger en ekstrasjanse i UEFAs nasjonsliga neste år. Der er Norge klar for semifinale på sitt nivå. Sluttvinneren er EM-klar.

