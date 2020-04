Lagerbäck tar få sjanser: – Jeg tilhører jo risikogruppen

Lars Lagerbäck (71) holder tak i et norsk fotballandslag spredt rundt i Europa med flere spillere i karantene. Selv er han svært forsiktig om dagen.

– Jeg kan ikke klage. Jeg er fortsatt frisk etter hva jeg vet. Ser vi utover både norske og svenske grenser, så tror jeg vi har det ganske bra tross alt. Det er jo ikke trivelig akkurat det som hender rundt om i verden i dag, sier Lagerbäck til NTB.

Hadde alt gått som planlagt etter hans hode, skulle han brukt påsken til å nyte at Norge klarte å sikre EM-plassen.

Men koronaviruspandemien tok et brutalt grep på store deler av verden.

I Lagerbäcks hjemland Sverige var det tirsdag formiddag konstatert 477 koronarelaterte dødsfall siden utbruddet. Dette ifølge worldometers.info.

– Jeg har så godt som isolert meg helt. Jeg er takknemlig for at man får være frisk, men jeg tilhører jo risikogruppen tross alt. Så dette dreier seg jo for min egen skyld og de rundt meg, men også med tanke på å ikke belaste helsevesenet, sier Lagerbäck til NTB.

Han fyller 72 år 16. juli.

Jobb på distanse

Han følger opp aktuelle spillere og har møter med sitt støtteapparat og arbeidsgiveren Norges Fotballforbund. Alt gjøres med digitale hjelpemidler, og han var senest i et videomøte tirsdag.

Norge skulle ha spilt mot Serbia i Uefas nasjonsliga 26. mars. Den kampen ble utsatt.

Det er uklart når den skal spilles. Dersom Norge slår Serbia, venter en ny kamp mot enten Skottland eller Israel om retten til å spille EM neste år. Mesterskapet skulle vært arrangert til sommeren, men det ble utsatt ett år.

Kloke

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har lansert flere mulige datoer for gjennomføringen av EM-kval-kampene og nasjonsligaen.

Lagerbäck håper å kunne få en mer avklart situasjon rundt dette «så raskt det lar seg gjøre».

– Det er noen av mine spillere som sitter «hardere» isolert enn oss, men de signalene jeg har fått, er at de tar denne situasjonen på en bra måte. Det er fine og kloke gutter som sikkert har et godt perspektiv. Det er jo veldig mye i dagens situasjon som er verre enn at vi ikke kan trene og spille kamper, sier Lagerbäck.

