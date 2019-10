Lagerbäck tok ut troppen til kampene mot Spania og Romania

Lars Lagerbäck er forberedt på at det kan bli massiv interesse rundt Norges brennhete unggutter og kommer med en klar advarsel.

ULLEVAAL STADION /AKERSGATA (Nettavisen): I oktober skal Norge spille viktige EM-kvalifiseringskamper mot Spania (hjemme) og Romania (borte).

Se hele troppen lenger ned i artikkelen

Tirsdag tok landskagsjef Lars Lagerbäck ut troppen til disse to kampene.

Norge har så langt plukket ni poeng fra seks kamper i gruppe F. Romania står med 10 poeng så langt, mens Sverige har 11 poeng og Spania topper med solide 18 poeng.

Det norske laget trenger med andre ord så mange poeng de kan få i innspurten av kvalifiseringen og for å kunne sikre en plass i EM-sluttspillet 2020.

- Skal vi ha spenning inn i november må vi ha minst fire poeng fra disse to kampene, sier Lagerbäck på pressekonferansen.

- En 19-åring skal ikke fronte laget



Erling Braut Haaland, som fikk sin A-lagsdebut under den forrige landslagsperioden og har imponert stort for RB Salzburg siden den gang, med blant annet tre mål i sin Champions League-debut, er naturlig nok tatt ut i troppen. Det samme gjelder for Martin Ødegaard som har herjet for spanske Real Sociedad den siste tiden.

På pressekonferansen ble det et tema at det trolig kommer til å bli mye trykk på disse to ungguttene. I forbindelse med kampen mot Spania kommer spansk presse trolig til å være ute etter å få snakket med Ødegaard, mens Braut Haalands herjinger i Europa gjør også ham til et yndet intervjuobjekt både i Norge og internasjonalt.

- Jeg tror det er viktig at vi håndterer de nye på en bra måte. Det kan alltids være unntak, men vi har et program (med tanke på media) som vi pleier å kjøre. Erling er veldig ny og det er ikke en spiller på 19 år, som har vært med på en samling tidligere, som skal fronte landslaget. Vi vil ikke at det skal bygges opp for mange forventninger og la ham akklimatisere seg, sier Norges landslagssjef om Haaland.

Han er ikke bekymret for at trykket på Ødegaard skal bli for stort, selv om midtbanespilleren opplevde innpåslitne journalister da Norge gjestet spanjolene tidligere i kvalifiseringen. Han følte seg misbruktog lurt etter en hendelse der.

- Jeg opplever at Martin er veldig trygg og han har vært med på dette før.

Kristoffer Ajer, som gikk glipp av landskampene i september på grunn av skade, er også tilbake og tilgjengelig for Lagerbäck til de viktige kvalifiseringskampene.

Dette er troppen:



Rune Almenning Jarstein

Andre Hansen

Ørjan Nyland

Omar Elabdellaoui

Birger Meling

Haitam Aleesami

Håvard Nordtveit

Kristoffer Ajer

Even Hovland

Tore Reginiussen

Jonas Svensson

Ruben Gabrielsen

Sander Berge

Stefan Johansen

Tarik Elyounoussi

Markus Henriksen

Fredrik Midtsjø

Ole Selnæs

Martin Ødegaard

Mathias Normann

Joshua King

Erling Braut Haaland

Bjørn Maars Johnsen

Alexander Sørloth

Tomme tribuner

I september ble det meldt fra det rumenske fotballforbundet at Romania straffes for en episode som skjedde i møtet med Spania tidligere i høst.

Det betyr at kampen mot Norge kommer til å gå for tomme tribuner.

Norge-assistent Per Joar Hansen sa den gang at han tror det er en stor fordel.

- Det er klart at dette får mye å si. En hjemmekamp uten publikum når vi fighter for billett til EM. Det betyr selvfølgelig mye å slippe full stadion der nede, sa han.

- Alle som spiller fotball vet, spesielt i toppfotballen, at publikum betyr mye. Den 12. mann, sa «Perry videre.

- Kommer dere til å forberede dere annerledes?

- I fotball handler mye om å takle uforutsette hendelser. Vi ser på dette som en veldig bra fordel. Romania er nok mer preget og vil nok bruke mye energi nå på å få dette omgjort. Vi drar ned dit og forbereder oss på vanlig måte. Vi skal ha fokus på eget spill uavhengig av om det er folk på tribunen eller ikke. Dette er nok en større energilekkasje for Romania enn for oss, de mister jo mange folk i ryggen.

Kampen mot Spania spilles 12. oktober. Romania-kampen spilles 15. oktober.