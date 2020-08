Lars Lagerbäck vet ikke helt hvordan veien videre er videre for Martin Ødegaard. 21-åringen er så smått i gang i Real Madrid.

Det lå bilde ute av nordmannen på klubbens hjemmeside fra en lett økt på Valdebebas treningsanlegg mandag. Den fant sted litt før landslaget kom ut på Ullevaal stadion.

Ødegaard har testet negativt på en koronaprøve og kan derfor trene om dagen. Alle Reals spillere måtte avgi prøve søndag.

Ødegaards neste sjanse til å spille for Norge blir mot Serbia 8. oktober. Han er uaktuell mot Østerrike og Nord-Irland denne og neste uke.

– Han har hatt en lang rehabiliteringsperiode. I slutten av forrige uke løp han for første gang. Han belastet ikke kneet som i vanlig fotballspill, men han hadde litt kjenning, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Ødegaard har slitt med jumpers knee en stund, og situasjonen hans er usikker med tanke på ukene som kommer.

Det gjelder både Real Madrid og landslaget. Lagerbäck håper at grepet med å stå over landskamper, kan betale seg for Ødegaard senere i høst.

Ødegaard er tilbake i Real Madrid etter utlån i Heerenveen, Vitesse Arnhem og Real Sociedad fra februar 2017 fram til i sommer. Kontrakten med Madrid-klubben skal løpe til etter 2022-23-sesongen.

– Vi er begge unge, og den linken (med Ødegaard) skal bli gøy, sa Erling Braut Haaland på mandagens pressekonferanse.

(©NTB)