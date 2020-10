Lagerbäck ville ikke se mot VM etter EM-fiaskoen, åpner for å tre til side

Nesten en time etter at drømmen om EM-sluttspill var knust møtte Lars Lagerbäck til pressekonferanse, tydelig skuffet. Han ville ikke se framover mot VM.

– VM er langt fram i tid, og jeg tror ikke vi skal spekulere i det nå. Vi har to nasjonsligakamper rett foran oss, og nå må vi vise karakter og sørge for at vi tar to seirer. Den lange veien får vi ta senere, sa han.

Det er ikke så rart at han fikk spørsmål om VM. Han har kontrakt ut VM-kvalifiseringen, som innledes allerede i mars. Om ett år deles de første VM-plassene ut, til 10 europeiske gruppevinnere. Våren etter skal 12 lag ut i omspill om de tre siste plassene sluttspillet i Qatar. Det sparkes i gang 21. november 2022, om drøyt to år.

Han la ikke skjul på at han syntes det var bittert at Norge ikke spilte opp mot sitt beste i omspillkampen mot et godt serbisk lag.

Lagerbäck måtte svare på spørsmål om sin framtid i jobben.

Trer gjerne til side

– Skulle arbeidsgiveren synes at jeg ikke bør lede laget lenger, eller om jeg selv kommer til det samme, så har jeg intet problem med å tre til side. Men det er litt tidlig å sitte her i kveld og snakke om det. Jeg kommer ikke til å avgå i kveld, antar jeg iallfall. Først vil jeg sørge for at vi får to seirer i nasjonsligaen, sa han.

Søndag kommer Romania til Ullevaal, onsdag er det Nord-Irland som står på motsatt banehalvdel.

Norge har mulighet til å kjempe om gruppeseier som gir opprykk til A-divisjonen og kamper mot de beste, men det er sluttspillkamper fotballinteresserte nordmenn tørster etter.

For 10. gang på rad går sommerens sluttspill uten norsk deltakelse. Norges marerittrekke i omspill ble forlenget torsdag, med det sjuende tapet av like mange mulige.

– Vi har ikke den mentale styrken som skal til for å håndtere slike kamper, sa Lagerbäck og pekte på Serbias erfaring og spillsikkerhet.

Dypdykk

– Vårt problem er at vi får noen dypdykk i visse kamper. Vi så det også i EM-kvalifiseringen mot Sverige og Romania. Noen ganger blir det bråstopp. Selv om motstanderen fungerer bra, må vi ikke bli passive. Vi brukte den lille tiden vi hadde til å forberede hvordan vi skulle framstå, men det hjalp ikke. Vi spilte ikke som vi skal gjøre.

Han lurer på om laget lot seg påvirke av all rosen etter den imponerende seieren i Nord-Irland.

– Laget ble løftet til skyene etter det, og vi må lære å håndtere slikt. Ellers får vi aldri suksess. I dag var angrepsspillet stillestående, og vi lå helt feil i forsvarsarbeidet.

Norges venstreside fikk mye kritikk, men Lagerbäck mener at stort sett hele laget må dele skylden for den svake kampen, med Rune Almenning Jarstein og Mathias Normann som hederlige unntak.

– Om jeg skal drive med «monday morning quarterbacking» (etterpåklokskap), så kan jeg si at jeg burde brukt Mathias fra start.

Drømmer

Han gjorde seks bytter underveis.

– I pausen bestemte jeg at jeg ville ha Mathias' egenskaper. Josh (King) ble satt inn for hans offensive ferdigheter. Ellers var de fleste byttene fordi spillere var trøtte. Martin (Ødegaard) var helt ferdig, Tore (Reginiussen) og Omar (Elabdellaoui) også.

I desember trekkes VM-kvalifiseringen, og i mars spilles de første kampene. 13 europeiske lag kommer til VM, mens det er 24 deltakere i EM-sluttspillet.

– Vi er et ungt lag, men vi må se realistisk på situasjonen og ikke begynne å drømme om VM nå. Nå handler det om nasjonsliga, og vi må prøve å forbedre oss, sa Lagerbäck.

