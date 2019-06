Lagerbäcks oppgjør med egne spillere: - Helt hodeløst

Lars Lagerbäck (70) er vanligvis svært sindig og nøktern i sine uttalelser. Etter nok et bittert og unødvendig poengtap på hjemmebane tok han imidlertid frem hammeren.

NORGE - ROMANIA 2-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen):

Landslagssjef Lagerbäck uttalte til Nettavisen før kampen at han ville bli svært overrasket om Norge gikk på en lignende Sverige-smell mot Romania.

Men nå gikk det altså troll i ord for den sindige svensken.

- Og jeg ble svært overrasket, sier han til Nettavisen etter 2-2-kampen mot Romania fredag.

- Helt hodeløst

På pressekonferansen etter den andre strake hjemmekampen der en 2-0-ledelse forvandles til skuffelse og poengtap, var Lagerbäck overraskende krass til han å være.

Svensken lot det skinne tydelig gjennom at han var svært misfornøyd med måten laget hans hadde opptrådt mot rumenerne.

- Jeg vet faktisk ikke (hvorfor det skjedde). Jeg tror faktisk ikke at det går an å forberede spillerne mer enn vi har gjort på såpass kort tid, kanskje man må hente inn noen som kan det bedre enn meg. Vi har gått gjennom det, vi har vist dem klipp fra Sverige-kampen og jobbet med «attituden» man skal ha om man har et resultat. Jeg vet ikke hva som gikk av dem og hvorfor det ikke fungerte, sier han til Nettavisen.

Landslagssjefen pleier å være nokså tilbakeholden og nøktern i sine beskrivelser på alle møter med pressen, men den siden av seg selv lot han være igjen i garderoben da han stilte til pressekonferanse sent fredag kveld.

Det var i stedet en kontant og nådeløs Lagerbäck som sa ting rett ut:

- Vi spiller på feil måte de siste 15-20 minuttene. Vi kommuniserte med en del av spillerne vi fikk fatt i for å sikre at vi skulle gjennomføre avslutningen på kampen på en fornuftig måte, men dessverre tok de det ikke til seg. De spiller, dessverre, helt hodeløst. Jeg sa det til dem etter kampen, så jeg kan si det her også, man kan ikke spille slik vi gjør det siste kvarteret, sukker han.

Lagerbäck er rett og slett oppgitt over spillernes opptreden det siste kvarteret, der 2-0 ble til 2-2.

- Når vi vinner ball, drar vi i vei med store deler av laget, og man kan jo se positivt på at man prøver å gå for 3-0, men på dette nivået tror jeg ikke man skal gjøre det. Eller, jeg vet at man ikke skal gjøre det. Det har disse to kampene vist, sier han.

- Må titte seg i speilet

Landslagssjefen forteller at det var flere eksempler på beskjeder som ikke ble lystret av spillerne.

Han ville at laget skulle samle seg kompakt langt ned i banen da Romania la om til tre spisser i andre omgang, og han ville ikke at spillerne skulle gå for gjenvinning av ball høyt i banen, men heller løpe rett tilbake og ligge organisert.

- Dessverre reagerte dem ikke på det, og da må vi ta tak i det. De må titte seg i speilet, akkurat som vi ledere må gjøre, naturligvis, men jeg synes ikke det går an å forberede oss mer enn vi har gjort. Det er kjedelig, men vi får se på det som en lærepenge, sier han.

- Du sier du kommuniserte med spillerne, men at de ikke tok til seg beskjeder. Hvorfor det?

- Jeg forstår ikke det, jeg kan ikke svare på det. Jeg vet ikke hvorfor man bare kjører på slik jeg nettopp beskrev, jeg vet ikke hvorfor de ikke tar det til seg, sier Lagerbäck.

- Du sier spillerne mistet hode. Var det de som sviktet, og ikke du, eller har du noe skyld i dette også?

- Jeg er alltid delaktig, det kommer jeg ikke fra, og det er jeg som har hovedansvaret. Det er jeg som skal få spillerne til å prestere på rett måte, sier han til Nettavisen.

- Hva kunne du gjort annerledes?

- Det er veldig vanskelig å analysere seg selv. Ut fra all erfaring jeg har, og hvordan vi har gått gjennom ting og trent disse dagene, tror jeg ikke man kan gjøre så mye mer. Men vi får håpe de lærer og tar tak i dette ute på banen, sier han.

Etter de tre første kampene i gruppespillet står Norge nå med fattige to poeng og må etter alt å dømme belage seg på Nations League-sluttspillet for å komme til mesterskapet i 2020.

DEPPET: Keeper Sten Grytebust og de norske spillerne måtte nok en gang fortvile etter bittert poengtap. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Lagerbäck var forbannet

Markus Henriksen spilte hele kampen for Norge og var i likhet med lagkameratene skuffet over at det igjen raknet for det norske laget. Han hevder at spillerne fikk med seg instruksene fra den norske benken, men er usikker på hvorfor de ikke klarer å hindre at Romania scorer to ganger.

- Jo, det gjør vi absolutt. Det er vanskelig å svare på, men jeg føler at vi stresser oss litt selv. Når vi har ballen i relativt enkle posisjoner, så søker vi litt for mye den siste pasningen der vi spiller på oss brudd og gir ballen rett tilbake til Romania. Det er vi nødt til å lære av, sier Henriksen til Nettavisen.

Midtbanespilleren innrømmer at de ble møtt av en irritert landslagsledelse i garderoben etter oppgjøret.

- Lars var litt forbannet på oss etter kampen nå, sier Henriksen til Nettavisen. Han opplever at det norske laget spilte uklokt og at lysten på 3-0-scoringen ble for stor. - I stedet får vi både én og to scoringer mot oss. Jeg håper at vi kan lære av dette. Nå har det skjedd to ganger på rad og det er ikke godt nok, forteller Henriksen.

Perry: - Vi ga klar beskjed

Assistenttrener Per Joar Hansen var som Lagerbäck frustrert over at spillerne ikke klarte å gjennomføre det de fikk beskjed om fra benken.

Det norske trenerapparatet registrerte at det rumenske laget la igjen tre mann på topp i håp om å berge et poeng mot slutten av kampen, men «Perry» opplevde at det norske laget handlet uklokt. For i stedet for å kontrollere ballen, så kjørte Norge på med flere mann fremover på kontringer. Det skapte igjen kontringer imot.

- Vi gir klar beskjed om at vi må være flinkere til å ha balanse i laget og ikke gå med så mye folk. Og ikke i minst må vi være rolige med ball når vi starter angrepene selv, vi må kontrollere ballen mer. Vi får skylde oss selv helt enkelt. Beskjeder ble gitt, men klarte ikke effektivere det ute på banen og da blir det sånn, sier Hansen til Nettavisen.

«Perry» er ikke i tvil om at laget må lære av disse feilene skal de ha en sjanse til å ta seg til et mesterskap i fremtiden. - Skal man nå et EM-sluttspill, så handler det om å vinne sånne kamper som dette. Da handler det om å være kloke i alle faser av spillet. Nå har vi vist mot slutten mot både Sverige og Romania at vi fortsatt en del å lære, forklarer landslagsassistenten.

- Nå skal vi forsøke å se kampen igjen på video, og så skal vi sørge for å slå Færøyene, sier Lagerbäck.

- Hva tenker du om mulighetene videre i gruppa nå?

- De er ikke bedre, men det er ikke kjørt. Om vi tar vekk Spania, som jeg tror går gjennom kvaliken uten å tape poeng, har vi tapt to poeng mot Romania og to poeng mot Sverige. Vi har det fortsatt i egne hender, om vi kan vinne mot de to. Håpløst er det ikke på noen som helst måte, sier han.

Nå fortsetter Norge EM-kvaliken med bortekamp mot Færøyene. Den spilles mandag kveld i Torshavn.