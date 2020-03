Lagkamerat om Solskjærs storsignering: – Han blir en legende

Bruno Fernandes har løftet Manchester United etter overgangen fra portugisisk fotball. Nå løftes han fram som en potensiell United-legende.

Det er landsmannen og klubbkameraten Diogo Dalot som bruker store ord når han skal beskrive mannen som framstår som et meget godt kjøp av Ole Gunnar Solskjær.

– Han er en topp fyr, en topp spiller. Han kommer til å bli en legende, ingen tvil om det, sier Dalot om Fernandes i Manchester Uniteds offisielle podkast.

Uttalelsene er gjengitt av blant andre Sky Sports.

Dalot og Fernandes er lagkamerater på det portugisiske landslaget.

– Han er utrolig, og han kan selvsagt bli enda bedre. Han kommer til å lære mye i denne klubben, sier forsvareren.

Dalot påpeker videre at Fernandes var kaptein i Sporting, og at han sånn sett har mye erfaring med seg til Old Trafford. Til tross for at han bare er 25 år, har han også prøvd seg i italiensk fotball.

SUKSESS: Bruno Fernandes har slått til fra første stund på Old Trafford. Foto: Carl Recine (Reuters)

Der spilte han blant annet i Sampdoria og Udinese.

Mandag ble Fernandes kåret til Premier Leagues bestemann i sin første måned i ligaen. Portugiseren får prisen fordi han umiddelbart gjorde inntrykk og leverte imponerende fotball for Manchester United fra første kamp.

Fernandes ble kjøpt fra Sporting få dager før overgangsvinduet i januar stengte. Han har blant annet bidratt med sju målpoeng i løpet av ni kamper for klubben.

I øyeblikket er all fotball i Premier League satt på vent som følge av koronaviruset. Når kampaktiviteten kan gjenopptas er høyst usikkert.

