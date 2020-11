Lagkamerat ropte «Hold kjeft, din jævla neger» til Emil: - Jeg ble sjokkert

Elverum-spiller Emil Kheri Imsgard var blant lagets yngste og følte at han ikke var i posisjon til å konfrontere den etablerte håndballspilleren.

Emil Kheri Imsgard (22), den gangen bare 16 eller 17 år, ble stående sjokkert igjen etter å ha blitt utsatt for rasisme av en lagkamerat på trening.

«Hold kjeft, din jævla neger», ropte medspilleren til Imsgard inne i Terningen Arena.

- Jeg ble selvfølgelig sjokkert, men jeg sa ingenting, sier Imsgard til Nettavisen.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

- Han hadde andre verdier

Den unge målvakten var blant lagets yngste spillere og følte at han ikke var i posisjon til å konfrontere den eldre lagkameraten.

- Han var en mye mer etablert spiller enn meg. Jeg var veldig ung på det tidspunktet og hadde ikke debutert i Eliteserien engang, så det føltes jo spesielt for meg å konfrontere det skikkelig. Det kjentes ikke riktig, sier Imsgard, som forteller at han aldri fikk noen beklagelse fra lagkameraten.

TRYGGERE: Emil Imsgard er i dag godt etablert i Elverums eliteserielag. Foto: Geir Olsen (NTB)

- Hvordan var det å forholde seg til medspilleren i ettertid? Snakket dere sammen?

- Det var i så fall fordi jeg måtte. Hvis han sa noe til meg, så måtte jeg svare. Det er ikke noe man legger fra seg med en gang. Det er ganske vanskelig når vi tross alt spilte på samme lag. Jeg så han jo hver dag etter det. Samtidig er det viktig å forholde seg profesjonelt, så jeg var nødt til å late som det gikk greit da ingen andre sa noe, sier Imsgard.

- Vi kan vel si det sånn at han hadde veldig annerledes verdier enn de fleste som spilte på laget, så det kom ikke som noe sjokk at det var den personen som kunne ytre noe sånt.

Ville reagert annerledes i dag

Hamargutten legger ikke skjul på at han er skuffet over at ingen av de etablerte spillerne på laget sa noe.

- Det er jeg veldig skuffet over. De hadde ingenting å tape med den standingen de hadde, men jeg følte at hvis jeg skulle stått der og skjelt han ut, så hadde kanskje klubben måttet velge mellom meg og han. Da ser jeg for meg at de hadde valgt han. Jeg tenkte at jeg ikke hadde noe å stille opp med.

HAR FÅTT BEKLAGELSER: Emil Imsgard forteller at lagkamerater har beklaget for at de ikke stod opp for ham etter at artikkelen kom på trykk i Hamar Arbeiderblad. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

- Hvordan har responsen vært fra lagkamerater etter at dette kom fram i lyset igjen?

- Det er flere som har beklaget for at de ikke gjorde noe, og det er flere som ikke husker situasjonen også. Jeg kan forstå at de ikke husker det på samme måte som jeg gjør. Det brenner seg mye mer fast hos meg, men det er ikke sånn at det er en unnskyldning. De fleste fikk det med seg, sier Imsgard.

- Var det på grunn av standingen hans i spillergruppa at ingen sa noe, tror du?

- Nei, det følte jeg ikke, for det var mange spillere som hadde minst like høy standing, om ikke enda høyere på det tidspunktet.

Imsgard er ikke i tvil om at han hadde reagert annerledes dersom en slik situasjon hadde oppstått i dag.

- I dag er jeg i en helt annen situasjon. Jeg har blitt mye eldre og enda mer sikker på meg selv. Ikke minst har jeg fått en høyere standing sosialt i laget. I dag hadde jeg reagert, blitt sint og konfrontert ham med det med en gang.

Fikk konsekvenser

Hendelsen oppstod på en trening der daværende Elverum-trener Michael Apelgren ikke var til stede. Svensken husker situasjonen som vanskelig å håndtere.

- Jeg fikk dette fortalt til meg i ettertid og reagerte kraftig, men jeg ville snakke med Emil først. Det Emil sier til meg da er at han ikke vil lage noen stor sak ut av det, på grunn av situasjonen han var i. Han var ung og ny i troppen, sier Apelgren til Nettavisen.

REAGERTE KRAFTIG: Michael Apelgren sier han reagerte kraftig på hendelsen på treningen. Han ble imidlertid satt i en vanskelig posisjon i ettertid. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Apelgren, som dermed følte seg satt i en vanskelig posisjon, sier hendelsen på treningen likevel fikk konsekvenser på lengre sikt, selv om det gikk på bekostning av det sportslige.

- Det vi valgte å gjøre var å ikke forlenge kontrakten hans da kontrakten gikk ut. Jeg fikk mye kritikk for det internt, men jeg føler med stolthet at jeg stod opp for Emil.

- Hvis jeg noen gang skulle skrevet en bok om tiden i Elverum og vår reise dit klubben er i dag - topp 16 i Europa - så er det en av tingene jeg ville løftet fram. Den er jeg stolt over. Vi hadde suksess, men vi gjorde også gode vurderinger, som faktisk kostet oss sportslig.

Medspilleren beklager

Nettavisen har vært i kontakt med spilleren som omtales i denne artikkelen. Han sier han angrer veldig på det som skjedde.

- Det var under en håndballtrening, der vi varmet opp med fotball. Vi er i en disputt og krangler om filleting, og jeg blir fly forbanna på han, så detter det ut av meg. Det er ikke sånn jeg er som person i det hele tatt, så jeg vet ikke hvor det kommer fra, sier spilleren til Nettavisen.

- Jeg har alltid sett på Emil som en god venn og unner ham alt godt. Det har jeg alltid gjort. Jeg trodde faktisk at jeg sa unnskyld i garderoben etterpå, men hvis han sier at jeg ikke gjorde det, så stemmer sikkert det. Jeg har hatt dårlig samvittighet for dette i ettertid, men trodde at jeg beklaget meg. Jeg forstår Emil og at han mistet respekten for meg.

Etter intervjuet sender spilleren en sms, med en direkte beklagelse til Imsgard.

- Jeg beklager for at jeg var en person som gjorde at det ikke var så kult å dra på trening som det skal være, at jeg ikke var den vennen jeg trodde jeg var. Og unnskyld, Emil! Jeg håper du fortsetter den gode utvilkingen, får en fantastisk karriere og slipper å møte på flere idioter som det jeg var, skriver han.