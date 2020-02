Lagkameraten med oppsiktsvekkende uttalelser om PSG-stjernen: - Di Maria hater Manchester United

PSG-keeper Marcin Bulka kommer med oppsiktsvekkende uttalelser om lagkamerat Angel Di Maria i ferskt intervju.

I et intervju med den polske Youtube-kanalen Foot Truck kommer Bulka med flere uttalelser om Di Maria sitt syn på gamleklubben Manchester United.

PSGs tredjekeeper uttaler blant annet at «Di Maria hater Manchester United» og at «han ikke har noen gode minner fra sin tid der».

DÅRLIG STEMNING: Angel Di Maria (t.h) og David de Gea i opphetet diskusjon under lagenes Chmapions League-oppgjør på Old Trafford forrige sesong. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Bytter kanal

Argentinske Di Maria signerte en femårskontrakt med Manchester United i 2014. Den offensive midtbanespilleren ble hentet for 60 millioner pund fra Real Madrid, men forlot klubben under ett år etter at han signerte for Old Trafford-klubben.

Argentineren signerte for PSG og forlot Manchester United etter det mange vil karakterisere som et totalt mislykket opphold.

Di Maria virker heller ikke å ha mye til overs for gamleklubben.

- Faktisk, når noe relatert til Manchester United kommer på TV, så bytter han kanal raskt, uttaler Bulka i intervjuet.

SNAKKET OM DI MARIA: Marcin Bulka kom med flere uttalelser om lagkameraten under et intervju. Foto: Benoit Tessier (Reuters)

Den tidligere Real Madrid-spilleren har tidligere ikke lagt skjul på hva han mener om Manchester United. Da lagene møttes i Champions League forrige sesong skal Di Maria ha ropt «f*** off» mot United-fansen etter Presnel Kimpembes scoring på Old Trafford, under det første møtet mellom lagene.

PSG vant den første kampen 2-0 i Manchester, men Ole Gunnar Solskjær og Manchester United snudde oppgjøret i returkampen i Paris og avanserte i turneringen på franskmennenes bekostning.

Møter Haaland

Også årets utgave av Champions League kan bli en skuffelse for Di Maria og PSG. Etter den første kampen i sluttspillet ligger den franske hovedstadsklubben under 2-1 etter to scoringer av Erling Braut Haaland.

Nordmannen dunket blant annet inn et vanvittig skudd fra langt hold.

Han beskrev sin andre scoring på følgende måte:

- Jeg tenker egentlig bare å dryle til, skal jeg være helt ærlig. Jeg drylte han i mål, så det var fint, det, sa Haaland etter lagenes første møte i Dortmund.

19-åringen er delt toppscorer i Champions League sammen med Bayern Münchens Robert Lewandovski. Begge spissene står med ti scoringer så langt i turneringen.

Lewandovski får muligheten til å pynte på sin statistikk i tirsdagens kamp mot Chelsea på Stamford Bridge.

PSG og Borussia Dortmund, med henholdsvis Di Maria og Haaland, møtes til returoppgjør på Parc des Princess i Paris 11.mars.