Lagkameratene på landslaget merker en stor Ødegaard-forskjell: - Han er rett og slett dritgod

«Alle» kan se at Martin Ødegaard (20) har utviklet seg som fotballspiller. Det bekrefter også flere av spillerne på A-landslaget, som mener unggutten har utviklet en positiv arroganse i spillet sitt.

STORO/ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Ødegaard har for alvor satt sitt preg på nederlandsk fotball denne sesongen. 20-åringens storspill for Vitesse har gitt ham en rekke individuelle utmerkelser.

Fredag kveld var han Norges beste i 2-2-kampen mot Romania, og sørget samtidig for sitt første landslagsmål.

- Alle vet hvor god Ødegaard er, og det var gøy at han fikk sitt første mål, men han har også mer å gå på, var dommen fra Joshua King etter kampen.

Nå er alle spente på hvor ferden i karrieren går videre.

- Mer arroganse i spillet hans

En ting er i hvert fall sikkert. Det er ikke en såkalt hype, all rosen Ødegaard har fått det siste halvåret.

- Ja, svarer Mats Møller Dæhli kontant når Nettavisen spør om det er helt merkbart på landslagstreninger at Ødegaard har tatt steg.

- På hvilken måte er det merkbart?

- Jeg ser mye av Martin og kjenner ham veldig godt, men det handler om selvtillit og «attituden» i spillet hans. Han har en litt mer arroganse og er enda tryggere på seg selv, samtidig som han har de samme ferdighetene som han alltid har hatt. Han er også sikkert blitt litt raskere og sterkere, en naturlig utvikling når man blir eldre. Vi har alle visst at det ville komme, og ting tar tid i fotball, men nå er han på et veldig, veldig høyt nivå, sier Dæhli.

Når Tyskland-proffen snakker om arroganse i Ødegaards spill, mener han ikke tuneller og fiks-fakseri, men om holdning.

- Du ser at han har selvtillit og er veldig trygg. Han bruker ferdighetene sine på riktig måte og rett og slett dritgod, sier Dæhli.

Lagerbäck: - Var god

Selv flirer Ødegaard når han hører kameratens beskrivelse om at han har fått mer arroganse i spillet sitt.

- Det er en morsom beskrivelse, og jeg tror man må være litt arrogant i spillet sitt. Jeg er ikke arrogant som person, og det tror jeg heller ikke han mener, men det er viktig å ha selvtillit, særlig for spillere i min posisjon, sier han.

Landslagssjef Lars Lagerbäck ga Ødegaard nok en 90-minutter for Norge fredag kveld. Svensken var skuffet etter nok en Norge-kollaps, og svarte slik på spørsmål om hva han synes om Ødegaards opptreden:

- Han var god frem til 70, men så mistet alle hodet, sa Lagerbäck.

INNE PÅ LAGET: Martin Ødegaard, her i aksjon under landskampen mellom Norge og Sverige på Ullevaal stadion i vår, er nå et sikkert kort i Lars Lagerbäcks startoppstilling. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui var tydelig skuffet etter oppgjøret mot Romania, men tok seg tid til å skryte av Ødegaard etter kampen.

- Han har hatt en strålende sesong og han viser igjen i dag hvor bra han er og hvor viktig han kommer til å være for oss fremover, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

Også landslagskollega Haitam Aleesami lot seg imponere av Ødegaard.

- Jeg synes han gjør en fin kamp. Han får med seg en scoring og han er vel også involvert i Tariks mål. Han var mye involvert i både første- og andreomgang. Han har en fin venstrefot. Han er en typisk moderne kant som er flink til å sette opp spissene. Jeg synes han har fått en veldig fin utvikling det året her og du ser at det er kvaliteter i gutten. Det er moro, forteller Aleesami.

- Vært meget, meget vass

Mats Møller Dæhli er ikke alene om å se fremgang hos den norske 20-åringen.

Også Kristoffer Ajer og Ole Selnæs merker stor utvikling hos sin felles 1998-modell.

- Jeg synes han har vært meget, meget vass på den samlingen her, og han var veldig bra i mars da vi traff hverandre sist på forrige samling. Han har også gjort det veldig bra i Nederland, sier Ajer til Nettavisen.

- Jeg synes alltid at han har vært jævlig god. Det er ikke noen overraskelse for noen av oss. Alle vi som har sett ham her har alltid visst at han kommer til å bli en toppspiller, så det er ingen overraskelse, sier Selnæs.

Trønderen mener landslagskollegaen har tatt steg på flere områder.

- Han blir bedre og bedre på alle mulige ting. Han er fortsatt ung og jobber steinhardt. Han har kanskje blitt litt mer direkte i stilen også. Han har tatt steg på det meste. Han er en veldig bra spiller, forklarer Kina-proffen.

SER FREMGANG; Mats Møller Dæhli og andre landslagsspillere merker selv på kroppen at Martin Ødegaard (t.v.) har tatt steg som fotballspiller. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

På pressekonferansene denne uken har landslagssjef Lars Lagerbäck snakket om at de har utfordret Ødegaard til å utvikle spillet sitt i form av å «være større» i spillet sitt.

Det kjenner Real Madrid-eiendommen seg igjen i.

- Det er nok riktig at jeg har endret litt i måten å spille på, og at jeg tidligere spilte litt smått i perioder, noe som var enkelt å forsvare seg mot. Nå kan jeg variere mer mellom å slå lengre baller, sette opp kombinasjoner eller gå selv. Jeg er blitt mer uforutsigbar, og det tror jeg er veldig viktig, sier Ødegaard til Nettavisen.

Hva nå, Martin?

Den tidligere Heerenveen- og Strømsgodset-spilleren går en spennende sommer i møte. Han er ferdig i Vitesse og har varslet at han ønsker en avklaring om sin nye klubbhverdag før juli, og unggutten kobles allerede til både Ajax, Bayer Leverkusen og klubber i Spania.

En hverdag i Real Madrid virker svært usannsynlig, mener Ødegaard, siden han vil prioritere spilletid.

Verken Ajer eller Dæhli vil gi råd til Ødegaard når det gjelder klubbvalget.

- Martin vet best selv hva som passer ham best. Han er en veldig spennende spiller og kommer helt sikkert til å gjøre det bra også neste sesong, sier Ajer.

- Jeg vil ikke gi råd til Martin gjennom media, jeg snakker med ham hver dag, og han har kontroll på det selv, sier Dæhli.