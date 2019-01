Lagkonkurranse i hopp for kvinner blir ny VM-øvelse

Bare noen få uker før VM i Seefeld har Det internasjonale skiforbundet (FIS) lagt inn en ny øvelse i VM-programmet.

Onsdag formiddag bekrefter FIS at også kvinnene skal få muligheten til å konkurrere i lagkonkurranse i hopp under VM i Seefeld.

Øvelsen ble godkjent allerede i på FIS-kongressen i fjor, men på det tidspunktet hadde ikke arrangøren i Seefeld kapasitet til å arrangere den aktuelle øvelsen.

Få uker før VM har imidlertid Det østerrikske skiforbundet likevel konkludert med at de vil være i stand til å arrangere lagkonkurransen for kvinner. Onsdag ble det besluttet av FIS å legge til konkurransen på VM-programmet.

Fornøyd norsk sportssjef



Clas Brede Bråthen, sportssjef for det norske hopplandslaget, gleder seg over nyheten.

- Det er veldig bra, sier Bråthen til Nettavisen.

Han forteller at han tolker dette som et signal om at hoppsporten er en idrett som appellerer til folk som igjen gjør at det genererer penger.

- Jeg er sikker på at hvis dette hadde vært et tapsprosjekt for både arrangør og andre så hadde det ikke vært noe de hadde vært nødt til å gjøre. Sånn sett er det hyggelig i disse dager å se at vår idrett er med på å bidra positivt. Vi ser at jentene får stadig økt interesse, forklarer Bråthen.

SPORTSSJEF: Clas Brede Bråthen er godt fornøyd med at lagkonkurranse for kvinner blir en VM-øvelse i Seefeld.

Norge kommer til å stille med Maren Lundby, verdens beste kvinnelige hopper, men nivåforskjellen på det norske laget gjør at sportssjefen ikke vil kalle Norge for favoritter til i den nye øvelsen.

- Men vi er utfordrere, sier Bråthen.

- Vi har veldig gode jenter, men vi har et stort sprik. Det er noe vi jobber med hele tiden, forteller sportssjefen.

26. februar



Det er første gang en lagkonkurranse for kvinner står på programmet i et VM. Fra før av har kvinnene kun fått sjansen i miks lagkonkurranse og i individuelt renn i normalbakken.

VM i Seefeld varer fra 20. februar til 3. mars og lagkonkurranse for kvinner skal arrangeres 26. februar.

Dermed blir kvinnenes hoppkvalifisering til det individuelle rennet flyttet fra 26. februar til 27. februar.