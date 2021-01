Lagleder tiltalt for grov voldtekt av mindreårig jente på Norway Cup

- Jenta er sterkt preget, sier bistandsadvokaten. 18. januar starter saken i Bergen tingrett.

BERGEN (Nettavisen): Der må den 50 år gamle mannen svare på anklager om at han, som lagleder for en jente under 16 år, begikk grov voldtekt av henne mens de var sammen på Norway Cup i Oslo sommeren 2005.

Erkjenner ikke straffskyld

Voldtekten skal ha funnet sted på et rom på skolen der laget bodde under turneringen.

Ifølge tiltalen ble voldtekten begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

- Jeg kan opplyse at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for det påtalemakta har anklaget han for å ha utført cirka 15 år tilbake i tid. Utover det har jeg ingen merknader i saken, skriver mannens forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest i en e-post til Nettavisen.

Les alle sakene i artikkelserien: Overgrep i idretten

Den tiltalte var lenge et kjent navn i fotballmiljøet i bergensområdet, hadde lederverv i en fotballklubb og lokale politiske verv for Ap.

Han skal ha kommet nokså sent inn i politikken, og det er ikke som politiker han er kjent i nærmiljøet.

Statsadvokat Trond Høvik bekrefter overfor Nettavisen at tiltalen gjelder voldtekt i tilknytning til Norway Cup i 2005, og overgrep frem til 2007.

- I saker hvor en fornærmet er ung, redd eller redd for å ikke bli trodd, kan en anmeldelse komme nokså sent. Situasjonen er da ofte at etterforskningen vil avhenge av anmeldelser fra andre personer eller at det foreligger andre opplysninger som underbygger forklaringen fra fornærmede og underbygger vedkommende sin troverdighet. Som du kanskje er kjent med foreligger det dom mot den tiltalte fra både tingrett og lagmannsrett i en tidligere sak. Den saken behandles i disse dager av Høyesterett, sier Høvik på telefon til Nettavisen.

I dag sitter nemlig mannen fengslet for en annen sak.

I starten av november ble han i Høyesterett dømt til 21 års fengsel for bestilling og instruering av seksuelle overgrep mot små barn på Filippinene, i det som har fått navnet Dark Room-saken.

Han hadde anket til Høyesterett etter først å ha blitt dømt til 19 års forvaring i lagmannsretten og 16 års fengsel i Bergen tingrett.

- En veldig krevende sak for offeret

Mannen har sittet i varetekt siden arrestasjonen i 2016. Nå er han altså tiltalt for nok en sak, også denne av det grove slaget.

- Tiltalte erkjenner ikke straffeskyld, ifølge advokaten sin. Hva tenker du om det?

- Det er ikke uvanlig i straffesaker som omhandler alvorlige seksuelle overgrep. Utover det har jeg ikke noen spesiell kommentar, sier Høvik.

Offerets bistandsadvokat Beate Hamre forteller at den kommende rettssaken preger klienten hennes på flere måter.

- Det er en veldig krevende sak for henne, og det har vært en lang prosess å komme der hun er i dag. Dette er vanskelig på flere måter. Min klient har vært sterkt preget og slitt med psykisk sykdom som følge av overgrepene hun har vært utsatt for, sier Hamre til Nettavisen.

- Hva tenker du om at hun skal ha opplevd slike overgrep i en turnering som skal være for barn og unge, og sommerens høydepunkt?

- På en sånn arena og under sånne omstendigheter, så er det dypt tragisk. En fotballturnering er noe alle barn gleder seg til, og at det da skal ende sånn er en tragedie i seg selv. At det skjer viser at det ikke er så vanskelig å få en mulighet for en overgriper, mener hun.

- Er det noe dere mener er kritikkverdig fra klubb eller Norway Cup i denne saken?

- Nei, det kan jeg ikke si. Ut ifra sånn som saken står, så er det ingen andre enn han som er tiltalt som er å klandre i denne saken, svarer hun.

Statsadvokat Høvik svarer slik på spørsmålet om hvor trygg han er på de har en god sak:

- På generelt grunnlag, jeg kommenterer ikke denne saken spesielt, tar ikke påtalemyndigheten ut tiltale før vi mener vi har tilstrekkelig med beviser til å få fellende dom. Da legger vi til grunn samme beviskrav som vi mener domstolen vil bruke. Detaljer når det gjelder hvilke ting vi har vektlagt i denne saken, kommer jeg ikke til å gå inn på. Det samme når det gjelder bevisbildet i saken, det kan jeg ikke gå inn på før saken starter, sier Høvik.

Hovedforhandlingen er berammet til å gå i Bergen tingrett fra 18.-25. januar.

Her kan du lese alle sakene våre i artikkelserien om overgrep i idretten. Vil du tipse Nettavisens journalister om noe? Ta kontakt på e-post her.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021