Lægreid spurtslått av Russland – norsk 2.-plass i blandet stafett

Sturla Holm Lægreid tapte spurten mot russiske Eduard Latypov, men kjørte Norge opp til 2.-plass med en sterk runde i blandet stafett i Oberhof søndag.

I tillegg til Lægreid stilte Norge med Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland og Johannes Dale i sesongens første verdenscuprenn i blandet stafett.

Fire lag var inne til siste skyting med Lægreid som norsk representant. Franske Quentin Fillon Maillet gikk ut først, men Lægreid og Latypov tok ham igjen. I avslutningen ble russeren for sterk. Frankrike på tredjeplass ble slått med 12,1 sekunder.

Norges ankermann hadde raskest langrennstid av alle på den fjerde etappen. Lægreid står med fire individuelle verdenscupseirer denne sesongen.

Tandrevold var først ut for det norske laget og vekslet med Røiseland som nummer fire, 19,3 sekunder bak Frankrike. Da hadde Tandrevold levert fullt hus på liggende, mens på stående trengte hun ett ekstraskudd.

Norsk bom

Røiseland, som lørdag vant prisen for årets kvinnelige idrettsprestasjon, åpnet med én bom og trengte totalt to ekstraskudd på liggende. På stående brukte hun ett ekstraskudd og vekslet med Dale 12,6 sekunder bak teten.

– Jeg skulle helst sendt ham ut i tet, men 12 sekunder på to etapper er ikke så mye, så jeg føler vi er helt oppe der, sa Røiseland til NRK etter sitt løp.

– Det er kanskje en av de dårligste stafettene jeg har gjort skytemessig. Jeg satser litt på liggende for å ta inn noen sekunder, men får to bom. Jeg er ikke så fornøyd med selve serien, men at jeg treffer på ekstraskuddene, sa hun.

Sjelden seier

Dale klinket til med fullt hus på liggende og gikk seg helt opp i teten. Ett ekstraskudd måtte til på stående, og ved veksling var Lægreid 3,6 sekunder bak Russland og med Tyskland og Frankrike like bak seg.

Han trengte ett ekstraskudd hver på begge seriene sine før det ble avgjort av Latypov på oppløpet. Det var Russlands første seier i verdenscupen siden VM i februar.

Norges lag var uten Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff. De to skal i aksjon i den siste konkurransen i Oberhof: parstafett.

(©NTB)

