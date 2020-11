Lagvenninnene føler med bekymret Weng

Heidi Weng fikk en tung start på verdenscupsesongen.

Den norske landslagsutøveren har tidligere prestert godt på sprinten i Ruka, men fredag klarte hun ikke ta seg videre fra prologen.

Weng var langt nede på resultatlisten og forklarte etter løpet til NRK at «det var hodet som ikke fungerte helt».

Weng har vært ærlig på at hun har vært bekymret for smittesituasjonen i Europa og nylig sa hun til Nettavisen at hun ikke gledet seg til å reise på tur.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener at landslagsledelsen bør vurdere å sende hjem Weng fra Ruka hvis hun ikke er helt i mental balanse som følge av koronasituasjonen.

Får støtte av lagvenninner



Landslagskollegene har merket at Weng synes pandemien er krevende.

Lotta Udnes Weng som ble Norges beste på kvinnenes sprint i Ruka fredag, forteller på en digital pressekonferanse at hun føler med Heidi.

- Jeg synes synd på henne. Hun er rett og slett redd og jeg tror det koster krefter å være redd hele tiden, sier Weng.

Therese Johaug forteller at de prøver å støtte Heidi Weng så godt det lar seg gjøre. Johaug håper også at Weng tar en prat med støtteapparatet.

- Det viktigste er å støtte Heidi som person og lagvenninne. Det viktigste er at hun har det bra med seg selv. Skirenn betyr lite oppe i det her. Jeg tror hun må prate med støtteapparatet og helseteamet og legge en plan. Så kan vi som lagvenninner bare være der for henne og støtte henne så godt vi kan, forteller Johaug.

Hun er opptatt av at lagvenninnen klarer å komme tilbake og finne gleden av å gå skirenn igjen.

- Og ikke minst ha det bra med seg selv, sier Johaug.

- Spesiell opplading

Det norske laget fikk en krevende start på reisen til Ruka da laget måtte i karantene etter at landslagstrener Eirik Myhr Nossum testet positivt på covid-19.

Testet viste seg imidlertid senere å være feil.

Johaug mener at det norske laget stort sett er flinke til å håndtere de ekstra utfordringene smittesituasjonen gir.

- Klart det har vært en veldig spesiell opplading til skirennene her i Kuusamo. Samtidig så hadde vi et veldig godt møte på Beitostølen der vi ble informert om ulike utfall som kunne komme til å skje når vi nå starter verdenscupsesongen. Vi fikk komme borti ett allerede på første tur og det er nok ikke første eller siste gangen det skjer denne sesongen. Jeg tror vi er flinke til å koble på når vi må koble på og er i støtet i dag. Det beviser prestasjonene til Norge, sier Johaug til Nettavisen.

Verdenscupen i langrenn fortsetter for kvinnene med 10 kilometer klassisk i Ruka lørdag.

Therese Johaug er sett på som den store favoritten, men er spådd å få konkurranse fra blant andre svenske Frida Karlsson og Ebba Andersson.

- Jeg vet at det blir en tøff fight. Det er to jenter som går fort på ski og som er i form. Jeg skal prøve å senke skuldrene og gå bra på ski, forteller Johaug.

